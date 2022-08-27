本报记者 谢佳宁 毕梦瀛

技工阿隆今年45岁，在南美洲北部圭亚那首都乔治敦东部的一家汽车修理厂工作。为了购买汽车维修零部件，他经常要去乔治敦市中心，连接两地的主干道德莫拉拉东海岸道路是其必经之路。“以前，这条路拥堵严重，升级改造后道路变宽了，跑一趟市区节约了不少时间。”阿隆说。

尤其让阿隆开心的是，这家上世纪80年代就开门营业的汽修厂也受益于道路条件的改善，生意越来越好，“现在，顾客开车来店里维修方便多了，我们的生意越来越红火。”

乔治敦面积不到圭亚那全国的千分之一，却集中着全国近1/3的人口。全长17公里的德莫拉拉东海岸道路，是连通市中心与东海岸的交通动脉，其延长线能通往邻国苏里南。这条道路升级改造后，将惠及沿线30多万人口，对促进圭亚那和苏里南两国经济发展将发挥重要作用。

“每天，东海岸有大量居民需要开车从这条路进入市区，由于此前只有双车道，且没有照明灯、信号灯和道路标识，民众出行十分不便。”圭亚那公共工程部技术服务部门经理奈杰尔·厄斯金说，缓解该国东部沿海与乔治敦之间的交通拥堵是当地人民长久以来的愿望。

2017年，由中国政府提供优惠贷款、中圭合作实施的德莫拉拉东海岸道路升级改造项目正式动工，其中包括7.4公里两车道向四车道拓宽工程和9.6公里既有两车道翻新改造工程。3年后，这一项目正式建成通车。“现在，开车进市区只需要不到15分钟，通行效率大大提高！”提起项目带来的便利，厄斯金很兴奋。

不仅如此，升级改造后的道路也变得干净整洁。“道路两侧增设了人行道，混凝土排水沟替代了曾经的露天臭水沟，道路中间还增设了绿化带。”厄斯金高兴地说：“现在，道路上来往的车辆和行人明显增多，民众出行也更加安全。感谢中国企业为圭亚那人民建设了这样的惠民工程。”

52岁的迈克曾是乔治敦的一名出租车司机。2017年，得知承建道路升级改造项目的中国企业在当地招募员工，他立刻报名应聘。凭借对当地街区巷道的熟悉，迈克负责开车，协助采买项目所需材料。项目完成后，迈克和一些朋友选择留在中企，继续参与其他项目工作。据了解，道路升级改造项目共计招聘当地员工300余名，涵盖工程施工、财务和办公室管理等岗位。中铁一局圭亚那公司总经理高泽亮告诉本报记者，中方还安排对当地员工进行全面培训，为当地培养了基建人才。

“中国将技术和管理经验毫无保留地传授给我们，为我们的生活带来美好变化。”尼尔保罗·普莱是该道路沿线一个社区的负责人，几乎每天都要通过这条路去市中心接送孩子上下学。“每次与沿路居民聊到这条路的变化时，大家都赞不绝口。道路改造极大方便了我们出行。”

今年恰逢中圭建交50周年。圭亚那公共工程部部长胡安·安东尼·埃奇希尔在接受本报记者采访时表示，圭亚那十分重视与中国的友谊，中国对圭亚那的发展提供了重要支持，双方务实合作成果显著。“中国企业在圭亚那道路、桥梁、酒店等现代化设施建设中发挥了重要作用，造福当地人民生活，同时为中国质量、中国效率在圭亚那赢得了信赖与口碑。”

埃奇希尔感谢中国为圭亚那发展所作的贡献：“过去50年，圭中关系不断发展成熟，两国相互尊重，携手前行。期待两国关系进一步深入发展。”

(责编：申佳平、杨迪)

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