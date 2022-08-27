装载大功率氢燃料电池发动机的重型卡车、采用自由组合换电块的换电站、智能调节充电时间的充电站……2022世界新能源汽车大会于8月26日起在北京、海南以线下、线上方式召开，集中展现新能源汽车产业链上下游技术创新和应用场景。

在大会现场，来自全球新能源汽车领域的40余家参展企业的新能源汽车整车、综合零部件、动力电池、驱动电机、汽车电控、氢燃料电池等方面的产品及技术参展，吸引了大量观众驻足、交流。

26日上午，记者在展厅中看到，一台装载了氢燃料电池发动机的重型卡车格外引人注目。据介绍，这款长续航、高功率的燃料电池重型卡车，搭载了240KW氢燃料电池发动机，代表国内氢燃料电池发动机产品的先进技术水平。

装载了氢燃料电池发动机的重型卡车展品。新华社记者 郭宇靖 摄

“这款产品技术难度很大，因此在发布后得到了广泛关注。目前车辆正在进行路测，预计今年底或明年初将正式发售。”北京亿华通科技股份有限公司副总裁付晓明说，在国家新能源政策的大力支持下，氢燃料电池汽车得到高速发展，特别是商用车市场产品技术不断提升，产品正在加快普及。

科技部副部长张雨东在大会论坛中表示，大力发展氢能和燃料电池不仅有助于交通行业早日实现“双碳”目标，还有助于加快我国能源结构调整、保障能源安全。随着氢能及燃料电池技术不断取得新的突破，以及有效的工程化示范，必将为产业带来新的发展机遇。“下一步科技部将继续支持氢能与燃料电池基础前沿和共性技术创新，强化氢能与燃料电池科技创新整体布局。”他说。

中国科协党组书记、中国工程院院士张玉卓说，氢能技术具备广阔的应用前景，氢能产业发展正面临重大历史机遇期。技术的不断成熟和应用场景的不断丰富，将进一步牵引氢能应用的产业需求，为氢能提供广阔的发展空间。促进能源绿色低碳转型是我们共同的愿景，以规模化发展降低供氢成本，以多元化场景示范应用是氢能产业发展的必由之路。

一款氢燃料电池车拆解展示，其中橘黄色装置为3个储氢瓶。新华社记者 郭宇靖 摄

除了氢能产业外，世界新能源汽车大会中展示的充电技术也格外引人注目。在从事新能源汽车充电网建设和运营的特来电公司展台，展示着“风光储充放”一体的新能源充电网的沙盘。通过光伏板和储能系统，这套系统可以进行能量储存并调节车辆在用电峰谷的不同时段进行充电。特来电公司有关负责人表示，希望能够通过这套系统继续提升用电效率。目前公司正加紧在全国350多个城市中的充电站进行更新和布局。

在新能源汽车电池研发制造企业宁德时代的展台，一台为新能源汽车更换电池的换电站正进行演示。“希望通过最新研发的换电产品，让电池成为共享资产，化解续航里程、补电便捷性和购置使用成本三大电动车用户痛点。”公司有关负责人表示，未来换电模式将和充电模式互为补充，共同支撑消费者的补能需求。

大会现场展示的新能源汽车换电技术。 新华社记者 郭宇靖 摄

“以新能源汽车为代表的装备、材料、制造等全产业链，将重塑未来能源和交通格局。”中国科协宣传文化部部长郭哲认为，在未来场景中，新的产业生态将以更加开放的姿态引导全球创新，并有望带动全球经济加速复苏。

据介绍，此次大会由中国科协、北京市政府、海南省政府、科技部、工信部等联合主办，包含20多场会议、1.3万平方米展览及多场同期活动，会期为2022年8月26日至28日。（记者郭宇靖、温竞华、张超）

(责编：王静、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经