上海：首轮2亿元电子消费券投入使用
2022年08月27日09:28 | 来源：新华社
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原标题：上海：首轮2亿元电子消费券投入使用
8月26日，第一批“爱购上海”电子消费券投入使用。本轮电子消费券上海投入2亿元市级财政资金，发放200万份价值100元的消费券包。“爱购上海”电子消费券面向年满18周岁的在沪消费者，将分三次发放，总额达到10亿元。
“今天是消费券核销第一天，我们就有好几桌客人使用了消费券。”上海知名商业地标“魔都魅眼”内的PERA土耳其餐厅相关负责人说，希望电子消费券能为门店带来更多人气。
上海知名商业地标“魔都魅眼”人气逐步旺起来。（受访者供图）
自8月13日商户报名启动以来，上海积极排摸了解各类零售、餐饮、文旅行业商户参与意愿，主动开展相关的专场培训，最大限度覆盖全市重点商圈、重点商场和重点平台。数据显示，本轮电子消费券使用范围覆盖商户门店共27.85万家。
统计显示，8月20日启动第一轮消费者报名后，共有453.02万人报名，最终有200万人中签。
根据规则，线上消费时，消费者进入支付页面中，满足消费券使用门槛，即可享受满减抵扣优惠。线下消费时，出示付款码即可享受相应满减抵扣优惠。单笔订单限使用1张消费券，核销时不找零、不兑现，不得用于充值、预存等消费。（记者周蕊）
(责编：申佳平、杨迪)
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