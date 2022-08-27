吴雨

原标题：部分外资银行被纳入碳减排支持工具金融机构范围

中国人民银行大楼。新华社发

记者26日从中国人民银行获悉，近日人民银行已将德意志银行（中国）、法国兴业银行（中国）纳入碳减排支持工具的金融机构范围。人民银行相关人士表示，此举体现了中国高度重视绿色转型，始终坚持对外开放，对外资金融机构一视同仁，给予国民待遇，支持其在中国兴业发展。

2021年11月，人民银行联合国家发改委、生态环境部创设碳减排支持工具，发放对象为21家全国性金融机构，明确支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域。对于符合要求的贷款，按贷款本金的60%予以低成本资金支持。

人民银行表示，下一步将考虑纳入其他有意愿、有条件的外资金融机构，发挥其在绿色金融领域的优势，助力中国经济向绿色低碳转型。

(责编：申佳平、杨迪)

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