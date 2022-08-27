我国期货市场上市品种达101个
2022年08月27日09:29 | 来源：新华社
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原标题：我国期货市场上市品种达101个
记者26日从中国期货业协会获悉，包含26日在郑州商品交易所上市的花生期权、菜籽油期权，我国期货期权品种总数已达101个，其中商品期货64个，金融期货7个，商品期权25个，金融期权5个。在此101个品种中，有9个品种为对外开放品种。
8月26日，花生期权、菜籽油期权在郑州商品交易所上市。这是今年以来我国期货市场上市的第3批品种。此前，中国金融期货交易所7月22日上市中证1000股指期货、中证1000股指期权，大连商品交易所8月8日上市黄大豆1号期权、黄大豆2号期权、豆油期权。
制图：刘开雄；供图：郑州商品交易所
中国期货业协会相关负责人介绍，10年来，我国期货市场新上市品种70个，超过前20多年上市品种数的总和。市场品种序列覆盖面不断扩展，已经形成以铜为代表的有色产业、以铁矿石螺纹钢为代表的钢铁产业、以油脂油料为代表的压榨养殖产业、以原油为代表的能源产业等多条产业链品种体系，基本涵盖国民经济发展主要领域。
(责编：申佳平、杨迪)
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