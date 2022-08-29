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两家央企检验检测资源实施专业化整合

2022年08月29日14:35 | 来源：新华社客户端
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原标题：两家央企检验检测资源实施专业化整合

中国检验认证（集团）有限公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司日前在北京正式签署合作协议——两家中央企业所属检验检测企业实施专业化整合，并同步开展中国中检股权多元化改革。

这是中国检验认证（集团）有限公司总部。（中国中检供图）

记者从签约仪式上了解到，实施这项改革是国资央企贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动检验检测行业进一步做强做优做大，提升服务保障能力、更好服务经济社会发展的重要举措。

国务院国资委党委书记、主任郝鹏在签约仪式上表示，中国中检要进一步做强主业，围绕先进制造、乡村振兴、绿色发展等重点领域，打造符合我国产业实际的技术标准和合格评定体系；要充分发挥头部企业作用，切实加大科技创新力度，更好引领带动检测行业发展；要加快完善中国特色现代企业制度，深化三项制度改革，加强整合融合，不断激发企业生机活力，加快建设世界一流企业步伐。

2020年6月，中国中检被列入国资委履行出资人职责企业名单。根据企业官网，创建于1980年的中国中检是以“标准、检验、检测、认证”为主业的综合性质量服务机构，目前服务网络覆盖40个国家和地区的主要口岸和货物集散地。

通用技术集团成立于1998年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，2018年12月获批成为国有资本投资公司试点企业。（记者王希）

(责编：赵竹青、陈键)
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