8月29日，阿里巴巴集团正式发布《2022阿里巴巴环境、社会和治理报告（Environmental Social and Governance Report）》（以下简称“ESG报告”），展现了对于环境、均衡发展、企业治理等一系列问题的思考与行动。

ESG报告共涵盖“修复绿色星球”“支持员工发展”“服务可持续的美好生活”“助力中小微企业高质量发展”“助力社会包容和韧性”“推动人人参与的公益”和“构建信任”七个方向。

阿里云张北数据中心外景。2022财年期间，阿里云使用的21.6%的电力来自于清洁能源。（受访者供图）

在环境领域，阿里巴巴的关注点从减碳扩展到“绿水青山”。2022财年期间，阿里巴巴通过能源结构转型减碳619944吨，阿里云使用的21.6%的电力来自于清洁能源。

在服务可持续的美好生活方面，阿里巴巴致力于为欠发达地区和数字弱势群体带去更包容普惠的消费体验。2022财年，新增年度活跃消费者中超70%来自低线城市和农村。截至2022财年末，菜鸟在全国建设了1000多个县级共配中心并覆盖400多个脱贫县，及5万多个乡镇和村级物流站点。

在助力中小微企业高质量发展上，阿里巴巴致力于用科技提供门槛更低的数字化工具。在2022财年，阿里巴巴技术相关领域投入历史性地超1200亿元。

数字技术也在助力提升社会包容和韧性，为应对突发灾害提供缓冲。2020年汛期，达摩院快速研发上线雷达影像（SAR）水体提取模型，开展洪涝灾害发展情况监测分析，先后支持江西、安徽重点区域洪涝灾害监测工作。自2020年以来，菜鸟协同50多家全球物流服务商，向超150个国家和地区运输超2.6亿医疗相关物资。

在公益方面，阿里巴巴坚持“人人公益”。2022财年“新100计划”共支持49家公益组织共计85个优秀项目；员工自发建立的技术志愿服务平台“码上公益”，共有6000多名爱心极客参与，为入驻的超过330家公益机构提供帮助。

在治理层面，阿里巴巴建立三层可持续发展治理架构，将ESG嵌入董事会、高级管理层、集团及各业务单元，为践行ESG行动提供了长期组织保障。近期又成立了风险管理委员会和科技伦理委员会，每个业务部门都设有“个人信息保护官”，保证隐私保护和数据安全水平处于行业领先地位。

报告认为，平台公司是开展ESG行动的重要载体，平台上天然活跃着众多生态参与者，汇聚平台之力，可以放大社会善意。2022财年，淘宝天猫上超过220万商家和5亿消费者一起通过“公益宝贝”项目参与公益捐赠；阿里巴巴与公安部共同打造儿童失踪信息紧急发布平台“团圆系统”，6年间共发布5038条儿童失踪信息，联动社会各界，成功找回4960个孩子。

从2019年起，阿里巴巴先后派出27位“乡村振兴特派员”扎根农村。（受访者供图）

报告也展现出，ESG行动本土化进程在加速，呈现出与国内重大议题紧密结合的趋势。从2019年起，阿里巴巴先后派出27位“乡村振兴特派员”扎根农村；2021年，832个脱贫县在阿里巴巴平台销售额达1281亿元；阿里健康的医疗助力培训了7万多人次县级医院医生。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，阿里巴巴未来将每年发布ESG报告，向社会公开阶段性目标、行动和进展。“ESG应该是一把围绕价值、责任和风险的标尺，驱动阿里巴巴采取切实、明确、有耐心的行动策略，并通过搭建高度透明化和严谨的指标体系，时刻自我审视、自我提升。”他说。

(责编：曹淼、李源)

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