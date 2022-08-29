原标题：邮储银行全力支持基础设施基金重大项目 强化配套融资服务

为深入落实党中央疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，认真贯彻国务院关于推进有效投资重要项目协调机制的相关部署，中国邮政储蓄银行紧紧围绕基础设施基金支持项目配套融资工作，为重点项目提供全方位政策支撑，强化第一时间对接，建立高效联动服务机制，统筹加快投放促进项目开工建设。近日，邮储银行山西省分行为基础设施基金支持的某公路改建工程发放4.44亿元贷款，为重大项目建设提供有力资金支持。截至目前，邮储银行已完成10个基础设施基金支持项目的授信审批，授信金额合计198亿元。

提供全方位的政策支撑。邮储银行高度重视基础设施基金支持项目配套融资工作，第一时间下发《关于做好基础设施基金支持项目配套融资有关工作的通知》，对基础设施基金支持项目提供全方位的政策支撑，加快落实项目资金支持。例如，持续优化授信政策准入要求，将基础设施基金投向的交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施等重点领域，均列入积极支持领域；建立信用审批绿色通道机制和平行作业机制，加快业务审批流程；扩大对分行的审批授权，提升业务办理效率；优先保障基础设施基金支持项目的贷款投放，并给予价格优惠等差异化政策。

强化第一时间对接响应。邮储银行各级机构迅速行动，主动对接政府相关部门，加强与相关政策性银行的沟通协作，聚焦重大项目清单，第一时间组织对接，积极了解基础设施基金投放落地进度和项目建设需求，明确服务目标，强化责任落实，为项目提供项目前期贷、项目贷款、债券承销和投资、交易银行、托管业务、对公存款、投资银行等综合金融服务，并建立项目全流程跟踪机制，密切跟进项目进展情况，确保快速响应、快速落实。

建立高效联动服务机制。邮储银行统一部署，建立总分支行、前中台之间的高效联动服务机制，针对不同领域实施差异化服务策略，开展项目全流程服务。每个项目配备专属客户经理，根据实际需求调集骨干力量组建以客户经理为中心，涵盖产品经理、授信审查人员、科技人员等的“1+N”综合服务团组，合理设计金融服务方案，提供一站式专业化服务。针对项目推进过程中需要协调的事项开辟跨条线、跨层级高效沟通渠道，加大资源保障力度，确保项目需求得到快速响应，全力推动重大项目落地。

下一步，邮储银行将继续积极践行国有大行责任担当，强化基础设施基金支持项目配套融资支持工作，持续提升金融服务实体经济质效，助推实现扩投资、带就业、促消费综合效应，助力稳定宏观经济大盘。

(责编：曹淼、李源)

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