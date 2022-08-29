华北电力大学电气工程专业硕士研究生韩释瑶怎么也不会想到，学校领导的一次走访，会改变自己的人生轨迹。

此话怎讲？这源于前不久教育部印发的一份文件。4月，教育部印发《关于开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动的通知》，鼓励高校书记校长千方百计开拓就业创业岗位和机会。

5月，学校党委书记周坚带队访问了中央机关某事业单位，双方就各事宜进行良好沟通交流，于是便有了专门到校的岗位招聘信息。

“其实，在这之前，我已经找到工作了。”秋招伊始，像众多其他毕业生一样，韩释瑶积极求职，凭借自身较高的综合素质，很快便拿到家乡一个企业的录用通知。

然而，早已规划好的生活，在6月份被群里的一条消息打破了。“我无意间在年级就业群看到一条消息，这家事业单位招聘电气工程专业的应届毕业生。”这则消息，瞬间击中了韩释瑶的心。

“这么好的单位，想必非常难进吧。”虽然很感兴趣，韩释瑶内心却在打退堂鼓。后来，在老师、家长的鼓励下，韩释瑶抱着试一试的态度提交了应聘简历。

让韩释瑶没想到的是，笔试、面试一切顺利，他拿到了录用通知。短暂的喜悦之后，韩释瑶却陷入甜蜜的烦恼，一边是家乡的企业，更为舒服的生活，一边是心仪单位，充满挑战，“鱼和熊掌”到底该如何抉择？韩释瑶找到辅导员、学院副书记以及就业指导中心老师。通过几次深入交流，韩释瑶明确了目标，“定了，就去那家单位，青春就应该奋斗，好男儿就应当到更高、更广的平台去施展抱负”。

韩释瑶说：“跟老师们交流后，我坚定了想法。学校鼓励我们打开视野、多元化就业，鼓励我们到祖国人民需要的地方去开疆拓土。我不知道自己是不是第一个来这家单位的华电学子，但我肯定不会是最后一个，我也一定会对自己、对学弟学妹负责，我相信通过我的努力，单位今后会更加青睐华电毕业生。”

“得益于学校的访企拓岗，我的职业生涯，甚至人生轨迹都完全改变了。”目前，韩释瑶已签约完毕，但心情仍很激动。每次谈及自己的工作单位，他都是一脸幸福，笑意盈盈。

当然，受益的不止韩释瑶一人。据统计，自访企拓岗专项行动开展以来，华北电力大学领导班子积极主动投身相关工作，开拓岗位千余个，千方百计为毕业生寻找更高质量的舞台，助力毕业生向更高、更远发展。（晋浩天）

(责编：曹淼、李源)

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