原标题：广东启动“新职业促进就业”行动

广东省人力资源和社会保障厅28日联合相关行业协会、企业，在广州举办新职业推介会，现场启动了“新职业促进就业”行动。

“新职业促进就业”行动包括三个子计划，其中，“新职业开发计划”提出，支持龙头企业开展国家职业技能标准的适应性、灵活性开发，不断健全完善以国家职业技能标准为主体、广东省地方职业标准为补充的适应产业发展需求的职业技能标准体系。

“学生学徒培养计划”则以普通高等院校、职业院校、技工院校毕业年度在企实习就业学生为培养对象，面向战略性产业集群等重点领域，在新职业、新技术岗位大力推行该计划。

“技培生培养计划”则针对新兴产业面向“社会招聘新技能人才难”和“青年就业难”问题，创新推行“技培生”用培融合计划，通过在岗开展系统全面的多岗位多技能培养，为企业建立稳定的复合型技术技能骨干队伍。

广东省职业技能服务指导中心主任叶磊表示，据统计，2019年至今，人力资源和社会保障部共公布公示74项新职业，广东省在全国率先开展新职业技能人才培训评价，大力支持龙头企业牵头制定的评价规范，带动行业技能人才培养成长，努力为龙头企业及其上下游企业打造行业技能生态和技能人才链。

在广东，技能人才通过在人社部门备案的有关行业和企业组织的考核，即可获得人社部门认可的职业技能等级证书。信息通信网络运行管理员、区块链应用操作员、互联网营销师……此次活动现场，一批新职业技能人才登台“领证”。

“新职业如雨后春笋般涌现，主要跟经济转型升级以及民众对美好生活的向往有关。”中山大学教授、广东省人民政府决策咨询顾问委员会委员周永章认为，新职业蓬勃发展对整体的经济压力会有缓解的效果，各类企业都可以利用好这一优势重振发展活力。(记者 程景伟)

(责编：曹淼、李源)

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