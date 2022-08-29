原标题：江西出台20条举措促青年就业创业

近日，江西省政府办公厅印发《关于做好当前和今后一段时期高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（以下简称《通知》），从多渠道开发就业岗位、简化优化求职就业手续等五方面，出台20条举措，缓解高校毕业生等青年就业创业压力。

根据《通知》，今年江西省将力争引进百亿级项目10个、“5020”项目180个左右，扩容产业就业基本盘，推动国资委监管企业系统梳理汇总今后3年岗位用人用工需求，科学统筹计划招聘招工，面向应届高校毕业生岗位比例不低于40%。

今后一段时间，江西每年将从乡镇公务员考录计划中拿出10%至15%的岗位面向基层服务项目人员定向考录和招聘。对在养老服务机构连续从事养老护理工作达到规定年限的高校毕业生，给予入职奖励或补贴。将到城乡社区就业创业的高校毕业生纳入当地人才政策扶持范围，对符合条件的，提供住房、医疗、落户等支持。

《通知》规定，对脱贫家庭、防止返贫监测对象家庭、低保家庭、零就业家庭高校毕业生，以及残疾和长期失业高校毕业生，需按照“一人一档”“一人一策”开展精准帮扶，为每人至少提供3-5个就业岗位信息，优先组织他们参加职业培训和就业见习，及时为其兑现一次性求职创业补贴。对通过市场渠道确实难以就业的困难高校毕业生，可通过公益性岗位兜底安置。

《通知》明确，从今年起，取消高校毕业生离校前公共就业人才服务机构在就业协议书上签章环节，取消高校毕业生离校后到公共就业人才服务机构办理报到手续。对延迟离校的应届高校毕业生，相应延长报到入职、档案转递、落户办理时限。推进入职体检结果互认，简化优化求职就业手续。

根据《通知》，江西对招用毕业年度高校毕业生或离校两年内未就业高校毕业生，与之签订1年以上劳动合同并为其缴纳社会保险费的企业，将给予相应的社保、吸纳就业补贴或扩岗补助。对吸纳高校毕业生就业达到一定数量且符合相关条件的中小微企业，在安排纾困资金、提供技术改造贷款贴息时予以倾斜。

《通知》从多方面鼓励和支持高校毕业生自主创业和灵活就业，如实施创业培训“马兰花计划”，政府投资开发的众创空间、科技企业孵化器、大学科技园等创业载体，安排30%左右的场地免费向高校毕业生创业者提供。

根据《通知》，江西将募集就业见习岗位不少于3万个。支持企事业单位、社会组织、政府投资项目、科研项目等设立见习岗位。对吸纳见习对象参加就业见习，并支付见习期间基本生活费、人身意外伤害保险的见习单位，按规定给予就业见习补贴。见习补贴标准提高到当地最低工资标准的80%。见习单位在今年年底前与见习人员签订1年及以上劳动合同且见习期满1个月但未满约定期限的，给予见习单位剩余期限见习补贴。（记者 陈卓琼）

(责编：曹淼、李源)

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