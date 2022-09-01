图①：服贸会综合展区的高通展台上，高通公司的工作人员向观众展示工体元宇宙GTVerse。

图②：位于国家会议中心综合展区的中国生物展台。

图③：在今年新设的环境服务专题展区，中国林业集团有限公司展出竹缠绕管廊。

本报记者 廖睿灵摄

国家会议中心二期外景。

新华社记者 才 扬摄

秋来气爽时，宾朋来相会。9月1日，2022年中国国际服务贸易交易会（服贸会）在北京正式开展。

从2012年开始的京交会发展至今，服贸会作为全球首个服务贸易领域综合性展会，与中国进出口商品交易会（广交会）、中国国际进口博览会（进博会）并列为中国对外开放三大展会平台。在全球疫情起伏反复、世界经济复苏脆弱乏力的背景下，中国如期举办2022年服贸会，彰显了中国共促服务贸易、加大开放合作的决心。

本届服贸会主题为“服务合作促发展 绿色创新迎未来”。从线上到线下，71个国家和国际组织以国家或总部名义设展办会，446家世界500强及行业龙头企业线下参展，新服务、新产品、新技术、新应用场景集中亮相。国际化和专业化水平更高、绿色创新合作更突出，精彩的服贸盛宴已经开启。

绿色成果更多

探寻低碳机遇，共享绿色服贸

本报记者 廖睿灵

绿色节能的打印机、降碳减排的发电设备、极速快充的智能电桩……服贸会上逛一圈，低碳理念随处可见。

按照世界贸易组织《服务贸易总协定》的分类标准，“环境服务”是服务贸易12大领域之一。今年服贸会在国家会议中心二期新设环境服务专题展，以“双碳赋能·焕发创新动力”为主题，设立低碳能源、气候与碳经济、碳中和与绿色技术、创“双碳”示范城市、环保产业五大专区，集中展示全球环境服务领域的最新成果和技术应用。

你见过不仅能给汽车加油，还能实现充电、加氢等功能的综合加能站吗？在环境服务专题展区，中国石化带来了“油气氢电服”及“碳中和”一体的综合加能站模型，展示加油站未来的转型发展方向。“我们很重视服贸会这一平台，希望以此为契机向公众展示中国石化绿色发展实践、绿色经济和贸易等方面的最新成果。”中国石化有关负责人说，“今年，我们聚焦‘服务合作促发展 绿色创新迎未来’这一主题，展厅布置更加凸显‘双碳’元素，科技互动也更具吸引力。”

5千瓦小型化高功率密度液流电池电堆样机、50千瓦锂电储能变流器、高温热储能系统……国家能源集团北京低碳清洁能源研究院带来了储能技术的实践应用样本。在中国加速发展可再生能源的背景下，推动新型储能技术进步有利于平滑可再生能源发电的波动性，保障电力供应稳定性。工作人员介绍，除了展示储能技术应用成果，此次服贸会期间低碳院还将围绕零碳电力系统、工业低碳发展、化石资源低碳利用等领域，展示集团在低碳创新方面的新进展。

推动绿色发展，不仅要大力开发一次能源，也要发挥好二次能源的作用。作为一种应用广泛的二次能源，氢能被认为是可再生能源规模化高效利用的重要载体。

步入位于国家会议中心综合展区的国家电投展台，一个“黑盒子”引起了记者注意。国家电力投资集团有限公司法律商务部主任卢岸健介绍，这是“氢腾”FCS80燃料电池系统，“它输入的燃料是氢气，排放的是水。相较于传统化石能源车辆，搭载‘氢腾’电池的氢能大巴每行驶100公里可减少70公斤二氧化碳排放。今年北京冬奥会期间，搭载国家电投‘氢腾’燃料电池系统的氢能大巴圆满完成交通接驳保障工作。”

践行低碳理念，个人是主体，城市是载体。在国家会议中心二期，与环境专题展区相邻的是省区市展区，集中展示各地在绿色创新发展等方面的新成效。“环境专题展区和省区市展区紧邻，同馆展出，可以有效实现展区之间的良性互动。”首都会展集团服贸专班展览组项目经理张彤说。各省区市可向环境服务展区的展商直接表达需求，而后者则能给前者的“双碳”目标和实施路径提供技术解决方案，实现合作共赢。

除了展示绿色低碳成果，此次服贸会还将为社会各界提供探讨“双碳”路径的平台。北京市副市长杨晋柏介绍，围绕绿色低碳、可持续发展，今年服贸会期间，将举办“全球生态可持续发展高峰论坛”“2022中国碳中和经济发展论坛”等多场论坛会议及推介洽谈合作，深入探讨绿色发展的全球合作之路。

数字技术更新

人工智能应用广，元宇宙里来徜徉

本报记者 廖睿灵

手机一点实现就医预约、足不出户赏遍城市美景……今日中国，数字技术带来的应用场景已融入人们的日常生活。在服务贸易领域，产品服务数字化特性也愈发凸显。

“当前，以数字化、智能化、绿色化为特征的知识密集型服务贸易成为发展的新动能。”商务部副部长盛秋平介绍，2012年至2021年，中国知识密集型服务进出口年均增速达到9.3%，占比提高了10.3%，其中电信计算机和信息服务增长3.2倍。

今年服贸会，与数字技术相关的看点自然少不了。

“恭喜！已完成技能射门。”英特尔展台一间模拟足球场的小屋里，工作人员将足球踢向墙面。球刚落地，动作解析随之完成，运动情况得分也呈现在大屏幕上——这是英特尔在今年服贸会上展示的3DAT技术。

“3DAT技术是一套先进的机器视觉和人工智能系统。”展台工作人员介绍，英特尔与合作伙伴利用该技术研发了一套足球测评系统。基于增强现实技术，运动员无需佩戴设备，其动作也能被实时捕捉并生成三维运动轨迹，在人工智能辅助下根据训练大纲分析运动员能力水平，形成定量化评价报告并提出针对性改进意见，是体教融合方面的重要应用。

不仅是运动，数字技术的高效率广泛应用在与日常生活密切相关的各领域，给服务贸易带来巨大影响。

亚马逊云科技今年第二次参加服贸会。在年度主题展区，该品牌设置了“构建数字产业，赋能绿色创新”主题展，内容包括产品技术、行业方案、可持续发展等版块，覆盖医疗、智能制造、汽车出行等数十种行业解决方案。

“亚马逊云科技人工智能和机器学习服务能够支持药物研发全流程，为药品研发管线的各个环节降本增效。”亚马逊云科技大中华区行业首席架构师白鹤介绍，本次发布的全球首个由人工智能发现的全新靶点抗纤维化候选药物，在18个月内就完成了从靶点识别到分子设计再到化学合成的过程，极大提高了药物研发效率。

古典舞中诉尽历史深厚的京韵风采，动静之间领略虚拟与现实交互的京城之美……中国电信开辟了元宇宙紫禁城“数字观光路线”，由古装仕女扮演的虚拟数字导游带着观众游历紫禁城太和殿。这正是今年服贸会的新元素——“元宇宙”。

据介绍，今年服贸会更加突出数字科技新元素，在首钢园区用元宇宙打造体验馆和成果发布厅，集中展示元宇宙内容制作、场景应用等新兴领域前沿技术和发展成果。

“除了游览元宇宙紫禁城景点，观众还可以戴上VR眼镜，解锁‘我家有个博物馆’的全新体验。”中国电信有关负责人介绍，通过5G+AR、VR等技术，中国电信在展会现场提供中国电信博物馆全景体验，将丰富的电信文物、图文史料、趣味通信科普和多媒体互动体验搬运到线上。在“智慧馆长”的陪伴下，观众可以享受到720度全景视角和一对一讲解服务，逛展不再“走马观花”。

数字贸易蓬勃兴起，中国服务贸易呈现更多新技术、新元素、新鲜感。盛秋平表示，将继续创新发展方式，加大传统服务贸易领域数字化改造力度，支持智慧物流、线上办展、远程医疗等领域发展，提高服务可贸易性，促进服务贸易实现稳步发展。

国际化程度更高

畅游国别展区，体验全球服务

本报记者 邱海峰

逾70个国家和国际组织参展，国际化程度更高的2022年服贸会来了。

从室内到山间，感受冬奥级别的冰雪体验；从文物到旅游，领略中意文化和旅游年的火热氛围；从酒店到零售，体验独特的意式休闲消费……在2022年服贸会国别展区，152平方米的意大利国家展台引人注目。

今年，意大利首次参加2022年服贸会国别展，结合2022年中意文化和旅游年，重点展示意大利“软实力”支柱旅游和艺术文化服务以及食品服务、运输和物流、软件开发和IT服务等服务领域。意大利对外贸易委员会北京办事处首席代表张保龙·布鲁诺表示：“服贸会是世界上最重要的展会之一，可以为意大利企业提供一个极好的机会来展示他们最新的创新服务，并扩大他们在中国的业务。”

首次以国家名义设展的不只意大利。2022年服贸会上，阿联酋、瑞士、澳大利亚、挪威、巴基斯坦、北马其顿、布隆迪、列支敦士登和塞浦路斯等均第一次以国家名义设展，全面展示其服务贸易发展新动态，呈现本国风土人情和人文特色。

作为今年服贸会主宾国，阿联酋国家展台围绕“多元化经济”展示航空服务、金融服务、先进制造、文化服务等内容，阿联酋航空、阿提哈德航空、阿布扎比第一银行等多家阿联酋知名企业及机构参展；瑞士国家展台分为三个区域，包括瑞士原产地产品静态展示区、VIP商务洽谈区、融媒体宣传推广区，集中展示首次进入中国市场的瑞士品牌、瑞士创业创新合作服务；挪威国家展台突出呈现来自挪威的数字化解决方案、跨境电子商务方案和相关产品以及体现挪威生活方式的产品服务……

“今年服贸会综合展国别专区将集中展示数字经济、文化服务、旅游服务、教育服务、医疗服务等各国的特色服务领域和最新发展成果。”北京市商务局局长丁勇说，2022年服贸会广泛邀请了世界多国和多个国际组织设展办会，国际化程度进一步提高。71个国家和国际组织将在2022年服贸会综合展亮相，包括阿联酋、德国、英国等59个国家和世界气象组织、联合国教科文组织等12个国际组织分别以国家名义和国际组织总部名义设展办会，分别比上届增加11个和2个；涉及17个服务贸易前30强国家，比上届增加5个。

线下展台一派热闹景象，云端展厅同样精彩纷呈。世界上第一枚镶嵌钻石邮票、获国际红点奖的邮票《国际光年》、世界上第一枚激光镂空邮票——中国龙年……走进列支敦士登“云展厅”，一张张珍贵邮票吸引眼球，讲述着一个又一个精彩故事。今年服贸会期间，列支敦士登将展示自1912年以来其邮政发行的各种邮品，观众轻点鼠标即可感受这个“邮票王国”的特有魅力。

由于新冠肺炎疫情影响，部分国家难以参加线下展，国家展“上云”为更多国家提供了展示机会，以3D展台秀出本国美景、文化、特色服务产业。丁勇介绍，今年服贸会打造“线上+线下”立体展示空间，为观众呈现独具特色的线上盛宴，荷兰、奥地利、葡萄牙等33个国家搭建特色鲜明、内容丰富的国家“云展厅”，让观众随时随地可以线上畅游。

除了展览展示，今年服贸会还有更多开放合作的精彩故事值得期待。丁勇表示，法国、挪威、泰国等25个国家和世界知识产权组织、世界贸易中心协会等4家国际组织还将举办31场论坛会议活动，推介各国服务贸易的优势领域和最新成果，促进数字经济、环保服务等多个服务贸易领域的开放合作。

(责编：白宇、赵欣悦)

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