智能科技带来消费新体验

本报记者 齐志明

茶饮、汤面、水果……消费者只需在手机上“一键下单”，就有无人机或自动配送车在30分钟内送达，消费者凭借验证码就可自助式无接触取货。这是本届服贸会上，美团等科技企业对外展示的末端物流配送新场景，智能科技正为人们带来新的消费体验。在互联网、大数据、5G、AI（人工智能）和物联网等先进技术的支撑下，物流配送的科技含量逐年提升，成为满足全球即时消费服务的基础设施。

在今年服贸会“供应链及商务服务”专题展上，自动配送车、无人机、室内机器人等新技术装备既是展示的重点，也是观展人群打卡的焦点。中国邮政速递物流、美团、顺丰等8家企业组成了“快递服务展区”，集中展示物流配送领域的行业运行新业态、特色服务新产品以及绿色发展新风貌。以美团展台为例，9项与末端配送相关的科技服务展品整齐亮相。借助AI、大数据与机器人技术，美团已经可以实现从仓储、分拣、打包到配送的全流程自动化。自动配送车、无人机技术逐步成熟，成为美团末端3公里“空地一体”配送网络的重要组成部分。智能装备将与骑手人机协同，共同为2800个市区县的实体商家提供全方位高效配送服务。

美团相关负责人介绍，美团将进一步拓展无人机、自动配送车、室内机器人等智能科技的适用范围，以更好满足人们的即时消费新需求。

数字技术提升用户满意度

本报记者 白之羽

全面提升数字治理“软实力”，构建线上线下一体化产业运营和服务体系，打造“产业云”助力工业强市数字化转型……当前，数字化转型已经成为不少企业的必答题。物联网、人工智能、边缘计算、云计算等技术的加速融合，也给企业的数字化转型提供着技术支撑。今年服贸会上，一些参展企业带来了包括硬件、软件和整体解决方案在内的多种服务，引发广泛关注。

在北京奥思维科技有限公司展台，一款最新的面向煤矿、交通等领域的开发板引人驻足，“该面板具有高性能和良好的稳定性优势，可充分满足工业级器件选型要求。”公司有关负责人表示，公司面向工业、交通、医疗、能源、农业等垂直行业领域提供一站式解决方案，通过构建智能化系统，帮助企业完成数字化转型。

京东集团坚持“以实助实”。京东云以数智供应链能力，打通技术、金融、物流及零售全产业链，搭建起包括食品价格指数、城市产业服务平台、供应链金融科技平台等在内的全产业链一体化智能供应链体系。京东云会展业务连续3年成为服贸会官方技术服务商，围绕“展、论、洽、贸、服”五大关键场景，帮助会议主办方高效办展、智能管理，提升用户体验与满意度。“我们强化数据要素支撑与服务供给，促进数字技术与实体经济深度融合，助力传统产业转型升级，不断培育新业态、新模式。”京东云相关负责人表示。

实时直播感受建设新成果

本报记者 贺 勇

来到位于首钢园区12号展馆的2022年服贸会建筑专题展，远远就看见一座三层的建筑模型边上围满了观众，现场正在演示北京城市副中心站综合交通枢纽的施工流程……

副中心站完全位于地下，属于超大、超深、超宽地下工程。“副中心站在桩基施工完成后，先进行顶板施工，再向下逐层开挖，普通观众很难想象施工的工艺和难度。”北京建工集团信息管理部副部长杨震卿介绍，通过3D模型演示，可以直观地向全球观众展示施工的精妙之处。

北京地铁14号线将台站，以科技创新助力打造大盾构扩挖车站；北京城市副中心剧院工程深度应用实现“先试后造”，全力建设世界一流“文化粮仓”……为了让参展观众更加直观地感受这些案例成果，北京建工将真实的建设场景“搬”到了展馆内。通过展区内的智慧生产指挥中心，实时直播项目实况，人们可以看到涵盖公路、市政设施、环卫保洁、园林绿化等集建设、管理、养护于一体的“智慧城市管家”，带来全新的城市道路管养整体服务模式……

今年是北京建工第三次参展服贸会。目前，北京建工已在全球31个国家和地区设立了分支机构，连续29年跻身全球最大的250家国际承包商。去年服贸会以来，北京建工与坦桑尼亚达成了多多马姆萨拉托国际机场等合作新成果。“我们有信心打造在当地有重大影响力的标志性项目。”杨震卿信心满满。

科技赋能释放体育新活力

本报记者 王海林

穿戴好装备，用雪卡刷开闸机，登上缆车，饱览雪场美景，体验滑雪的速度与激情……这一滑雪场的场景，你可以在2022年中国国际服务贸易交易会体育服务专题的展馆内见到。

后冬奥时代，人们对冰雪运动的热情依然不减。科技冬奥、数字体育正在成为体育产业界关注的焦点。作为2022年服贸会九大专题板块之一，体育服务专题打造了2.22万平方米的线下展示区域。其中智慧体育展区、体育融合展区通过科技化在内的多个亮点，展示体育服务新科技、新产品；同时采用沉浸式互动体验的方式，增加展商与观众的互动性。

亚洲数据集团常务副总裁张莉在接受本报记者采访时表示，“AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等技术在体育中得到广泛运用，观众可以通过VR眼镜等体验多项冰雪运动。”在各体育展馆中，观众可以体验到马术、击剑、水上桨板和冰雪运动等新兴运动。此外，航天员专属的太空健身器材、AR互动光影台球等也吸引观众驻足。

据悉，本届体育服务专题共吸引了包括奥地利、意大利、日本、加拿大、法国等国家和地区在内的400多个体育品牌线上线下参展，国际化率近68%。这其中就包括圆满完成北京冬奥会赛事保障任务的意大利品牌天冰造雪；观众可以在现场通过全新的TR10全自动炮式造雪机，感受全球最前沿的造雪科技。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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