本报记者 欧阳洁 罗珊珊 潘俊强 齐志明

数据来源：商务部

底图：观众在国家会议中心展厅参观。

本报记者 贺 勇摄

金秋时节，服贸盛会喜迎八方来客。

8月31日晚，北京国家会议中心灯光璀璨，以“服务合作促发展 绿色创新迎未来”为主题的2022年中国国际服务贸易交易会拉开帷幕。本届服贸会将更加聚焦服务贸易开放合作、绿色发展、数字化进程等前沿领域，举办论坛会议推介洽谈等200余场活动，为服务贸易开放发展贡献智慧和力量。

凝聚共识

共促服务贸易开放合作

新增国家会议中心二期作为展览场地，展区面积增加2.6万平方米，参展的世界500强以及行业龙头企业超400家，2022年服贸会规模及各方参与度进一步扩大。

服贸会十年，是见证了中国服务贸易快速增长的十年。“服贸会创办以来，累计举办各类活动超过1000场，专业化、市场化、国际化水平不断提升，为推动我国服务贸易高质量发展发挥了重要作用。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，2012年以来，我国服务贸易进出口保持快速增长势头，年均增长6.1%，高出全球增速3.1个百分点。我国服务贸易在世界的排名上升到第二位，已连续8年稳居世界第二位。

“中国服务”的国际竞争力进一步得到提升，中国开放的大门越开越大。商务部副部长盛秋平介绍，2021年，我国服务进出口额达到5.3万亿元人民币，同比增长16.1%，创历史新高。服务出口世界排名由第四位上升到第三位。今年上半年，我国服务贸易继续保持较快的增长态势，服务进出口总额达到2.9万亿元，同比增长21.6%；其中服务出口1.4万亿元，增长24.6%。

中国银行交易银行部总经理王晓表示，本届服贸会期间，中国银行在国家会议中心、首钢园两个展区分别设置了全景沉浸式智能互动多媒体展台。中国银行将积极发挥在国际结算、跨境人民币、结售汇等主要外汇业务领域的业务优势，为服贸会全球参展、参会企业提供优质金融服务。

“服务贸易日益成为对外贸易发展的新引擎、深化对外开放的新动力。”中粮集团副总裁由伟表示，中粮集团始终坚持开放合作理念，深化国际经贸合作，努力践行绿色低碳可持续发展模式，将为助力国际服务贸易发展做出新贡献。

走进文旅服务专题展区，参观者能感受以“蛟龙”号载人深海模拟体验器为代表的沉浸式体验，了解文化科技融合园区，欣赏北京人艺经典作品云展演……新兴业态将科技与文化巧妙融合，让参观者领略到数字技术助力文化创意的绝美呈现。

在线旅游服务平台飞猪旅行通过与北京环球度假区的数字化合作，展示了一套智慧化的景区及乐园运营解决方案。“我们通过与从事数字化创新的客户深度合作，为客户创造新型消费体验。”飞猪旅行总裁庄卓然说。

创新引领

共增服务贸易发展活力

疫情虽然对传统服务贸易造成了冲击，但也催生了大量新技术、新业态、新场景，远程服务、非接触经济等快速发展，以数字化、智能化、绿色化为特征的知识密集型服务贸易成为发展新动能。

首钢园服贸会元宇宙体验展馆聚焦创新发布、数字艺术、游戏休闲、科普教育等要素，打造“智慧起源”“自然镜像”等主题场景，沉浸式体验让参观者仿佛身临其境，首次亮相、近1万平方米的元宇宙体验场景令人大开眼界。

双目4K分辨率级的画质传输、延时降至20毫秒……佩戴上VR（虚拟现实）头显设备，就能成为足球守门员，与元宇宙世界里的足球前锋进行点球较量。今年服贸会上，高通携手中国移动，联合北京工人体育场的运营方中赫集团，通过深度融合的分离渲染技术和5G切片技术，将工体“搬”进了元宇宙。

在中国建筑一局展出的元宇宙低碳小镇里，“虚拟游客”可以自主选择节能材料，并结合自然通风采光、雨水收集、光伏建筑一体化等绿色技术，体验建设生态家园。“近年来，我们加速推进数字科技与工程管理深度融合，打造基于区块链技术的建筑工程数字管理云平台，形成覆盖全业态、全产品的一体化数字建造解决方案。”中国建筑一局党委书记、董事长吴爱国说。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司品牌总监覃晓飞表示，服贸会不仅是盛大的活动，还搭建了企业与多领域伙伴的交流平台，也为企业提供了向世界展示产品和技术的机会。

联通内外

共享服务贸易市场机遇

服贸会引领服务消费趋势，加快消费复苏和升级，为各国企业共享中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易平台。

今年服贸会继续打造“线上+线下”立体展示空间，为观众呈现独具特色的线上盛宴，荷兰、奥地利、葡萄牙等33个国家将搭建特色鲜明、内容丰富的国家“云展厅”，让观众随时随地可以线上畅游。

在工程与建筑服务专题展区，走进中建二局展厅，一幅栩栩如生的沙盘模型映入眼帘。中建二局副总工程师、工程研究院院长胡立新介绍，该项目是中国首个地下/半地下的垃圾综合处理设施，应用垃圾焚烧发电烟气净化超低排放技术、城市垃圾固废协同处理技术等实现超低污排放，垃圾电厂变身郊野公园，建成后将助力雄安新区成为天蓝、地绿、水秀的美丽家园。

在服贸会国家会议中心展区中的飞象智慧校园科技沙盘前，参观者只要轻轻触摸沙盘上的教室、办公室、操场、图书馆等任意一个校园场景，大屏幕上即可动态呈现人工智能技术如何深度融入教育教学的各个环节。飞象星球创始人李鑫介绍，飞象星球将进一步助力我国教育科技的深度发展，为政府和学校提供全场景一站式智慧教育解决方案。

亚马逊云科技设置“构建数字产业，赋能绿色创新”主题展，带来覆盖医疗、汽车出行、智能制造、游戏、媒体等数十种行业领先的解决方案。亚马逊云科技所提供的弹性伸缩架构，能够让虚拟人科技根据自身需求灵活增加或减少云计算使用资源，应对各种规模的应用场景。

在240平方米的联想集团展台上，众多数字化、智能化的行业解决方案和创新产品首次亮相。“数字经济与实体经济的深度融合，不仅推动中国制造转型升级，加速服务数字化步伐，而且提升传统产业的服务贸易能力，促进数字贸易向纵深发展。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆说。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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