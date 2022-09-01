本报记者 张 璁

观众在湖南广播影视集团展区体验VR。

湖南日报记者 辜鹏博摄

工作人员展示广播级超高清时空凝结自由视角互动系统。

新华社记者 薛宇舸摄

参观者在体验沉浸式XR虚拟录制系统。

新华社记者 薛宇舸摄

一位嘉宾在讲解示范。

湖南日报记者 辜鹏博摄

2022中国新媒体大会活动现场。

湖南日报记者 唐 俊摄

36天持续跟拍，凝结成28分钟的纪录片作品——《生死金银潭》，人民日报社新媒体团队深入武汉金银潭医院，记录下医患之间的感人故事和生死时刻。

一系列精彩案例分享，贯穿2022中国新媒体大会全程。

新时代融合发展新气象，新征程主流媒体新担当。8月30日至31日，2022中国新媒体大会在湖南长沙举办。

本届大会由中央宣传部、中央网信办、国家广播电视总局、湖南省人民政府指导，中国记协、湖南省委宣传部共同举办。大会以“新主流 新征程”为主题，围绕迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，充分展现党的十八大以来媒体融合发展成果，唱响时代主旋律，传播时代最强音，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

守正创新，唱响时代强音

融媒体时代，主流媒体如何凝心铸魂、唱响时代强音？大会期间的交流分享中，人民日报社今年统筹全社之力、自主策划推出的“践行嘱托十年间”系列融媒体报道引起关注。该系列报道综合运用原声短视频等形式，探索出一条重大时政新闻融合报道的新路。

“要以守正创新为关键，不断推出有思想、有温度、有品质的优秀作品。”中国记协主席何平在致辞中表示，主力军全面挺进主战场，要占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

在“构筑主流舆论新高地”内容创新论坛上，《领航》《光明追思》《无胆英雄张伯礼》等11件报道的主创代表，回顾了十年来主流媒体深度融合发展、内容创新创优的历程和经验；哔哩哔哩、知乎等互联网平台负责人在主论坛上发言，分享了与主流媒体的合作方式，放大主流声音、创新正能量传播方式；“马栏山上话国潮”文创盛典活动，充分运用高科技手段，体现创新思维，传播中华优秀传统文化，弘扬主旋律，令人耳目一新……揭示创新路径，探寻创优规律，助推新媒体扩大高质量内容供给，成为大会的鲜明特色。

讲好中国故事，才能向世界展现真实、立体、全面的中国。

“新媒体是互联网时代媒体融合发展的必然选择，也为新时代国际传播提供了历史机遇。”新华社党组成员、副总编辑周宗敏在主论坛上说，要做好媒体深度融合这篇大文章，实现中国叙事国际表达、全球到达。

在“塑造可信可爱可敬中国形象”国际传播论坛上，既有人民网、新华网等“国家队”讲述其用好海外社交媒体、实现中国对外传播的故事，也有国际传播领域的专家学者、对外传播领域的相关学术机构进行分享交流。与会嘉宾齐聚一堂，真知灼见碰撞出思想的火花。

融合发展，担当社会责任

当前，随着新媒体、新平台传播力和影响力的日益增强，新型主流媒体如何担当社会责任、履行职责使命成为热议话题。

“积极探索‘新闻+服务’模式，让人民日报离人民更近，做到人民日报为人民。”人民日报社副总编辑王一彪在主论坛上介绍，当前拥有10多种载体的人民日报社全媒体方阵，正朝着“融为一体、合而为一”的方向迈进，综合覆盖用户总数超13亿人次。

2020年人民日报客户端紧急开发“新冠肺炎求助者平台”，总点击量超10亿次；“暖春行动”全国求职招工云对接平台、“筑梦青春”大学生就业云招聘平台等上线，受到欢迎……人民日报新媒体中心在大会期间分享了拓宽服务边界、扩展服务内容、提高服务能力的做法与心得。

今天的新媒体正在带动新公益，拓展新服务。

网上网下同心圆如何画？新华社新媒体中心主任李俊在分享中介绍，利用“全民拍”这个新媒体应用上传线索，帮助群众解决身边事、烦心事，两年来10万条来自基层的“全民拍”照片传递着民生冷暖。

如何为乡村振兴插上新媒体翅膀？中国社科院新闻与传播研究所数字媒体研究室主任黄楚新表示，在乡村振兴过程中，媒体既要因地制宜把农民需要的内容及时报道出来，也要提质增效切实做好服务。

在“社会服务与新媒体力量”社会责任论坛上，从综合服务到教育公益，从救灾公益到助农直播，新媒体行业代表、新平台负责人等嘉宾围绕相关主题，分享了所探索的新模式新路径。

县级融媒体平台也有自己的大舞台。县级融媒体中心代表、江西省分宜县融媒体中心总编辑李建艳表示，从“指尖”到“心尖”，该中心深耕品牌，将分宜移动终端建成服务群众的掌上平台，极大提高了用户黏性。

技术赋能，推动媒体新变革

走进2022中国新媒体技术展，各式各样的新科技让人目不暇接。

在湖南广播影视集团有限公司展区，观众可以体验平时在晚会、体育赛事等才得一见的特效：广播级超高清（4K）时空凝结自由视角互动系统捕捉下的观众动作画面，经过算法处理，成像画面能够全角度旋转，面部表情、身姿形态等一览无遗。

通过沉浸式XR虚拟录制系统，观众与虚拟人物同台出演成为可能；利用AI数字分身高度复刻真人声音和形象，若非现场工作人员讲解，观众很难分辨融媒体内容播报时的主播究竟是真人还是“分身”……新媒体技术展作为大会重大创新活动之一，旨在整合“中国智造”媒体技术力量，共创推进媒体深度融合发展的技术创新和生态合作的新高地。

唯有牢牢抓住科技创新，才能推动媒体更好实现深度融合。

“这些都基于实验室自主算法，具有完全的自主知识产权。”在“科技赋新能 融媒向未来”技术应用论坛上，人民日报社传播内容认知全国重点实验室专职副主任李君发布了实验室研发的新一代智能风控平台“智晓助”，为互联网内容、信息安全管理提供技术服务。

国家重点实验室是国家创新体系的重要组成部分。依托人民日报社、新华社、中央广播电视总台、中国传媒大学建设的4家国家重点实验室首次在中国新媒体大会亮相，发布前沿领先、适用管用、安全可靠的新技术新应用。

在与会嘉宾们的交流中，“智媒体”成为出现频率最高的关键词之一。

智媒体，新服务。5G时代，媒体融合与智慧城市建设深度交叉，主流媒体如何融入智慧城市发展进程，以新媒体技术赋能社会治理，既是媒体新使命，也是社会治理新趋势。为此，“科技赋新能 融媒向未来”技术应用论坛还向全体新闻工作者发起了“智媒体新服务”倡议，号召主流媒体以智慧媒体融入智慧城市建设，当好社会治理的“智慧中介”。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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