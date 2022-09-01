本报记者 乔 栋

两辆崭新的氢能重卡试验车缓缓驶入，停在加氢机两侧。身着防静电工作服、戴着安全帽的工作人员在规范放置稳定车辆的三角木塞后，拔出加气枪放入车辆加注口。随着进气的“哧哧”声响起，加氢机上数字跳动、实时显示着加注量。不久前，在山西吕梁孝义市鹏飞北姚加氢综合能源站，氢能重卡顺利完成氢气加注后“潇洒”亮相。

氢能正在能源基地山西逐步走向成熟。走进山西美锦华盛化工新材料有限公司，一辆辆大型氢燃料电池重卡和大型客车穿梭在清洁的厂区，智能化的终控操作系统让人误以为进入一家科技企业。据介绍，美锦能源已拥有“煤—焦—气—化—氢”一体化的完整产业链。

围绕氢能产业链，山西进行了重点布局。此前，山西出台了《山西省氢能产业发展中长期规划（2022-2035）》，围绕氢能产业发展的“制、储、运、加、用”关键环节，研究制定加氢站建设运营管理办法、完善氢能产业标准体系，加强氢能安全管理和全产业安全规范等制度。

“我国大部分氢气主要来自煤炭——煤炭炼焦的过程中会产生大量氢气。作为煤炭大省，山西在氢气制造成本上有天然优势。”山西省工信厅相关负责人表示，山西氢气资源储备丰富，焦炭生产的副产品焦炉煤气含氢量约60%，可年提取氢气140亿立方米，焦炉煤气制氢成本低、应用场景广阔。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经