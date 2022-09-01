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数据支撑能源革命

本报记者  郑洋洋
2022年09月01日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　“您有新的消息，请注意查收。”这天，网约车司机李师傅的手机上收到一条来自山西祥睿能源有限公司的短信，上面清晰地告诉他充电站有优惠“绿电”，并附上预约链接。

　　山西祥睿能源有限公司与太原市龙城发展投资集团有限公司旗下充电场站合作，依托能源互联网新技术，建立消纳新能源电力的响应机制，从源端到用端实现一站式“绿电”交易。这种新模式促进了新能源“绿电”的有效利用。

　　加快推进能源互联网建设，成为近几年山西能源转型发展的一个有力抓手。作为能源革命综合改革试点省份，山西于去年成立了山西省能源互联网试点专项领导小组。通过能源大数据平台建设，山西实现煤炭、电网、气网、公共建筑、电动汽车、企业能耗等用能数据汇聚，支撑省域智慧能源大脑建设，实现能源数据汇聚融合、共享交换和挖掘分析。

　　山西去年成立了山西省能源互联网研究院，为省能源互联网建设提供技术和人才支撑；今年，成立山西省能源互联网产学研联盟，全力打造能源互联网高端人才、科技和产业的汇聚平台。

　　“能源互联网是一个能量系统，需要一个数字网络附着在上面，给它赋能。山西作为全国能源的产销者，把能源和数据集结在一起之后，会创造出非常多的应用场景。”太原理工大学党委副书记、副校长孙宏斌说。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月01日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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