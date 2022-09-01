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循环经济降碳增效

本报记者  乔  栋
2022年09月01日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我们的焦炉升级成干熄焦生产工艺后，把生产过程中产生的余热余压，变成了自用的热能和电能，不仅增加了经济效益，也降低了碳污染物排放。”山西阳光焦化集团股份有限公司副总经理张卫平信心满满地说。降碳，成为以山西阳光集团为代表的山西传统焦化企业升级、延链的关键词。

　　除了生产工艺变化带来的降碳，还有设备升级带来的实惠。在该公司旗下6.78米焦化生产线炼焦车间，张卫平介绍：“得益于‘关小上大’带来的炉型优势，还有炉内耐火材料的升级，煤气自用消耗量从升级前的近60%降低到42%，煤气消耗的降低，碳排放物的产生也自然降低。”

　　“原料进了园区，将被‘吃干榨尽’。”焦炭从炉内出来后，炼焦过程中产生的副产品煤焦油、煤气等“废料”再往下延伸，可继续生产萘系列、蒽系列、炭黑沥青等精细化工产品。下属企业山西安仑化工有限公司总经理史文仓说：“不仅实现了生产各个环节的废弃资源循环，我们也凭借各产业链便捷高效的原料供应、能源保供以及成本优势，完成了各个环节的产业化、低碳化布局。”

　　“循环、降碳是我们的目标。”山西阳光焦化集团股份有限公司总经理薛国飞介绍，通过近些年设备和技术的更新，山西阳光集团将进一步做强“煤炭—焦炭—焦炉煤气—焦油—炭黑—其他精细化工产品—炭材料”链条，迈上产业链的高端，实现经济效益、生态效益和社会效益大幅提升。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月01日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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