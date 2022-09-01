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中国建筑参与共建国家数字建造技术创新中心

2022年09月01日08:23 | 来源：科技日报
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原标题：中国建筑参与共建国家数字建造技术创新中心

8月31日，记者从中国建筑发布的2022上半年年报获悉，2022年上半年，中国建筑加快提升自主创新能力，组建绿色建造、智慧建造、重大装备等8个科技创新平台，参与共建我国数字建造领域唯一的国家级“国家数字建造技术创新中心”，各项业绩指标再创历史新高，科技创新研发应用不断加强，新签订单、收入规模实现“双万亿”，公司位居2022年《财富》世界500强第9位。

据介绍，2022年上半年还自主研发的工程建造软件底层图形平台技术软件（AECMate）实现市场化应用。住宅造楼机形成产业推广，拓展至装配式建筑领域应用；单塔多笼循环运行施工电梯投入应用，成倍提高导轨架的运输能力。积极探索5G和区块链技术应用，进一步提升施工建造安全及效率；“零碳”光储直柔技术研发走在行业前列。

中国建筑相关负责人透露，2022年上半年，中国建筑积极抢抓国家战略机遇，高质量完成28个北京冬奥场馆及配套项目建设任务，并精心组织运维保障工作。公司积极融入京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域等国家战略区域。同时，高质量参与共建“一带一路”，探索建立合作对接机制，推进海外项目优质履约，提升“中国建造”品牌影响。

中国建筑相关负责人表示，未来将计划在战略引领、科技创新、商业模式和资本运作等维度寻求突破，2022年力争实现新签合同额超过3.85万亿元，营业收入超过2.01万亿元。（记者 矫阳）

(责编：赵竹青、陈键)
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