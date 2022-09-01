原标题：上半年A股企业盈利3.25万亿元 新经济表现出色

A股上市公司半年报正式收官，4800余家上市公司共实现营业总收入34.54万亿元，同比增逾9%；共实现净利润3.25万亿元，同比增逾3%。总体来看，尽管受到多项超预期因素冲击，A股上市公司上半年经营业绩依然保持增长态势，我国经济“基本盘”底色彰显。包括光伏、新能源、动力电池等在内的多个新兴行业企业业绩增速亮眼，上市公司盈利质量稳步提升。

二季度业绩好于预期

来自中国上市公司协会（下称“中上协”）的数据显示，截至8月31日，沪、深、北证券交易所4825家上市公司披露了2022年半年度报告。上市公司上半年实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%，占GDP的比重进一步扩大。实现净利润3.25万亿元，同比增长3.19%，一、二季度增速分别为5.49%、1.16%。

业内人士表示，二季度业绩普遍好于市场预期，充分体现了上市公司作为各行业龙头的强大竞争力及发展韧性。

与此同时，我国经济脱虚向实的良好发展态势也逐步显现。自2021年一季度起，实体企业营收增速持续高于金融类公司。据中上协统计，今年上半年非金融类公司实现营业总收入和净利润29.23万亿元、1.95万亿元，同比增长10.89%、4.55%，均高于全部A股的增速水平。Wind数据则显示，此前的2021年，非金融类公司营业收入、净利润增速分别为21.07%、25.63%，同样高于全部A股的18.67%、18.24%。

从行业层面来看，不同行业上半年业绩分化较为突出。煤炭油气、基础化工、动力电池原料、新能源行业增长迅猛；而受疫情反复、原材料价格高企等因素影响，航空、餐饮、旅游、养殖等行业公司仍处困境。

据Wind统计，从营业收入增速来看，电力设备行业上半年营业收入达1.10万亿元，较去年同期增长40.99%，全行业排名第一；石油石化行业上半年营业收入为4.12万亿元，较去年同期增长32.78%，位列第二；煤炭、基础化工和有色金属行业紧随其后，上半年营业收入分别为8015.58亿元、1.09万亿元、1.57万亿元，同比增速均达到了20%以上。

从净利润增速来看，上半年煤炭、有色金属和电力设备行业净利润增速分别位列前三，净利润额分别为1454.63亿元、942.53亿元、941.83亿元，较去年同期分别增长96.66%、90.79%以及66.15%。此外，石油石化行业净利润额较去年同期增长超过40%，通信、基础化工行业净利润额较去年同期增长超20%；食品饮料、家用电器和医药生物行业净利润额较去年同期增长逾10%，同样呈现稳健增长态势。

“对市场各行业财务状况进行梳理，可以看到，资源类板块整体利润情况良好。全行业中，煤炭、有色金属、石油石化行业利润增速均居前列，新能源行业高景气度延续。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《经济参考报》记者表示，新能源行业的高景气度得益于双碳政策的持续推进，行业供需旺盛，景气度延续。有色金属方面，得益于新能源汽车、风电等行业高速发展，上游资源企业利润高速增长。而受海外通胀、欧洲能源危机等因素影响，煤炭、石油石化行业利润增速保持较高水平。

百余家企业派发中期现金分红

整体来看，A股上市公司业绩保持增长的同时，盈利质量整体也获得进一步改善，主要体现在现金流稳中有升等方面。

Wind数据统计显示，截至8月31日，在有可比数据的4800余家A股上市公司中，其经营性现金流净额合计达到6.59万亿元，共有2906家A股上市公司实现经营活动现金净流入，占比近六成，显示出较高的盈利质量。

与此同时，多家上市公司也主动与投资者分享企业发展成果，积极回报投资者日渐成为市场共识。据中上协统计，截至目前，共有102家公司已发布中期现金分红预案，现金分红金额超1700亿元。

不少上市公司发放了“大手笔”中期红包，例如，江山股份分红预案显示为10股派30元，中远海控为10股派20.10元，中国移动为10股派18.942元，明德生物为10股派15元。从分红总额来看，中国移动拟派发现金总额超400亿元，中国石油、中远海控现金分红金额预计超300亿元，中国海油、中国石化、中国平安、中国电信分红金额也超过了100亿元。

机构关注后续改善趋势

部分公司三季度业绩预告也逐渐浮出水面。Wind数据显示，截至8月31日记者发稿，A股共有32家上市公司披露2022年前三季度业绩预告，其中22家预喜（含“预增”、“略增”、“续盈”）。18家上市公司预计今年前三季度净利润增幅超过10%，雅化集团、海光信息、天力锂能、盐津铺子、博纳影业、东信和平6家上市公司前三季度净利润同比增幅超过100%。

展望后市，机构表示，上市公司中报净利润有所改善，预计三季度将会延续这一趋势。

国金证券预计，在降本增效的带动下，上市公司净利润率或将延续改善趋势。前瞻来看，大宗商品价格于二季度末三季度初见顶回落，叠加三季度经济持续修复，A股三季报业绩或在利润率带动下明显改善。

中金公司则表示，A股整体资本开支增速有所企稳，可能受到融资现金流连续改善的支撑，老经济回升幅度大于新经济，景气制造业资本开支延续高增长。其预计，上下游盈利能力分化可能在下半年逐渐收敛。但下半年A股盈利层面可能仍面临一定压力，需政策进一步发力，上市公司盈利修复弹性取决于内外部增长趋势以及国内稳增长政策落实的成效。（记者 罗逸姝）

(责编：赵竹青、陈键)

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