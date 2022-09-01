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我国公募基金管理规模突破27万亿

2022年09月01日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （黄盛）日前，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布了2022年7月公募基金市场数据。数据显示，截至2022年今年7月底，我国境内共有基金管理公司140家。其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司95家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.06万亿元，环比增长1.03%。

与6月底相比，基金数量、份额持续增长。中基协数据显示，截至7月底，市场公募基金数量合计10123只，相比6月继续增长。其中，封闭式基金数量1238只，开放式基金数量8885只；而截至今年6月底，公募基金数量合计则为10010只，封闭式和开放式基金数量分别为1245只和8765只。

中基协数据显示，7月以来，市场震荡加剧，部分板块遭遇回调，但基金净值整体保持增长态势。截至7月底，公募基金资产净值合计为27.06万亿元，总份额合计为24.44万亿份，与6月底的26.79万亿元、23.86万亿份相比，环比分别增长1.01%、2.43%。其中，开放式基金资产净值合计为23.84万亿元，相比6月底的23.52万亿元上涨1.36%。封闭式基金资产净值相比6月则出现下滑，由6月的3.27万亿元降为7月的3.22万亿元。

从结构来看，截至7月底，股票型、混合型、债券型、货币型和QDII基金资产净值分别为2.41万亿元、5.21万亿元、4.83万亿元、11.09万亿元和2921.32亿元。债券型、货币型基金资产净值相比6月底出现较大增长，股票型、混合型和QDII净值则环比下降，QDII基金净值重新回落至3000亿元以下。

(责编：鲁婧、高雷)
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