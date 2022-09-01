人民网北京9月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，今年以来，各地开展投融资合作对接项目达2700个，总投资4.6万亿元。

据了解，为充分发挥社会资本积极作用，促进重点项目加快实施，今年3月，国家发展改革委办公厅印发《关于进一步做好社会资本投融资合作对接有关工作的通知》，从促进重点项目对接等10个方面提出具体工作要求，推动各地为项目和资金架桥梁、搭平台、拓渠道，促进项目尽快落地。

国家发展改革委介绍，文件印发后，各地积极响应，通过向社会资本提供重点项目清单、召开现场对接会、信息平台实时共享等多种方式开展投融资合作对接。据统计，今年以来，各地通过不同方式开展了上百次投融资合作对接活动，共对接项目2700个，总投资4.6万亿元。其中，引入社会资本项目730个，引入资本金3670亿元；引入金融机构资金项目860个，引入信贷资金7700亿元。各地推介的项目中，既有市政、社会事业、农林水利、交通运输、环保等基础设施项目，也包括新能源、集成电路、现代服务业等重点领域项目。

从各地来看，广东省向社会资本提供319个重点项目规划计划和投资线索，帮助银行、企业提前介入、深度对接，77个项目已引入社会资本，143个项目已引入金融机构资金，资金规模达2400亿元。浙江省开发“融项通”数字化应用平台，依托该平台达成社会资本投融资合作项目121个，项目总投资4226亿元，融资总额604亿元。福建省组织收集447个、2641亿元重大项目融资需求，形成重点产业重大项目金融服务方案，推送相关部门和金融机构，拓展项目融资渠道。北京市组织召开重点项目融资工作会，向金融机构集中推介市区两级77个有融资需求的项目，其中已有17个重点项目与银行签约并获得放款，合同金额达303亿元。重庆市召开新闻发布会，通过媒体宣传和门户网站提供推介项目清单方式向全社会推介重点项目，并组织有投资意愿的央企、地方国企、民企与行业部门和相关区县进行对接，社会投资人有投资意愿的项目达20个。

国家发展改革委表示，下一步将推动各地进一步加强社会资本投融资合作对接，通过投融资政策解读、项目信息共享、重点项目推介、前期工作推动、投融资模式创新等多种方式，充分调动各类社会资本的积极性，促进重点领域项目尽快落地实施。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经