原标题：李彦宏：人工智能与实体经济“双向奔赴”

9月1日，2022世界人工智能大会(WAIC)在上海召开，今年大会主题为“智联世界 元生无界”。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏受邀出席并发表题为《人工智能与实体经济“双向奔赴”》的主旨演讲。李彦宏认为，过去一年，无论是在技术层面还是在商业应用层面，人工智能都有了巨大的进展，有些甚至是方向性的改变。谈到自动驾驶，李彦宏强调，“L2之后率先进入商用的很可能是L4，而不是L3”。另外，他表示，新事物从“无人看好”到“无人能及”，决胜往往就在“坚持”二字，科技创新尤其如此。

今年，中国自动驾驶领域的里程碑不断被刷新，各类相关政策、管理条例如雨后春笋般出台，为商业化和规模化扩张提供了国际领先的政策环境。截止7月份，百度萝卜快跑自动驾驶出行服务累计订单量超100万单，运营范围遍及北京、上海等10多个城市。重庆和武汉分别开放了全无人商业化运营。

李彦宏判断，L2之后率先进入商用的很可能是L4，而不是L3。因为L2和L4的事故责任界定都很清楚。L2责任在司机，L4运营商要为事故负责。L3就不一样了，司机在需要的时候进行接管，这就使得事故责任很难界定。因此，他认为L3的普及需要更长的时间。

此外，技术进步让自动驾驶泛化能力增强，规模效应逐渐显现。“当我们希望在一个城市的某一地区获得自动驾驶运营资质的时候，技术上一般只要20天左右的准备时间就可以了，因为技术的通用性已经很好，我们的自动驾驶不是通过对特定区域的过渡拟合来实现的。”李彦宏表示。

大会现场，百度AI数字人希加加使用AI作画助手文心·一格，通过文字描述自动创作了“万家灯火的梦境陆家嘴”“独具韵味的水墨弄堂”“ 外滩游船”“ 印象生煎”包含梵高、莫奈等多种风格的图片作品。该能力属于AIGC（AI Generated Content，人工智能自主生成内容）的一种，背后依托的就是预训练大模型技术。

李彦宏表示，大家看到的AI作画，是过去一年技术层面进展的一个代表。AI从理解语言，理解文字，理解图片和视频，走向了生成内容。AIGC将颠覆现有内容生产模式，可以实现以十分之一的成本，以百倍千倍的生产速度，创造出有独特价值和独立视角的内容。

随着人工智能发展取得积极成效，千行百业的生产方式在重塑，生产效率也在不断提升。智能交通的路网建设、能源水利基础设施的智能化、工业企业通过上云实现降本增效，都是人工智能与实体经济深度融合的成果。李彦宏认为，AI在这些领域的商业化应用，需要针对每个行业进行端到端的技术调优。

(责编：曹淼、李源)

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