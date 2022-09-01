人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

李彦宏：人工智能与实体经济“双向奔赴”

2022年09月01日11:08 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：李彦宏：人工智能与实体经济“双向奔赴”

　　9月1日，2022世界人工智能大会(WAIC)在上海召开，今年大会主题为“智联世界 元生无界”。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏受邀出席并发表题为《人工智能与实体经济“双向奔赴”》的主旨演讲。李彦宏认为，过去一年，无论是在技术层面还是在商业应用层面，人工智能都有了巨大的进展，有些甚至是方向性的改变。谈到自动驾驶，李彦宏强调，“L2之后率先进入商用的很可能是L4，而不是L3”。另外，他表示，新事物从“无人看好”到“无人能及”，决胜往往就在“坚持”二字，科技创新尤其如此。

　　今年，中国自动驾驶领域的里程碑不断被刷新，各类相关政策、管理条例如雨后春笋般出台，为商业化和规模化扩张提供了国际领先的政策环境。截止7月份，百度萝卜快跑自动驾驶出行服务累计订单量超100万单，运营范围遍及北京、上海等10多个城市。重庆和武汉分别开放了全无人商业化运营。

　　李彦宏判断，L2之后率先进入商用的很可能是L4，而不是L3。因为L2和L4的事故责任界定都很清楚。L2责任在司机，L4运营商要为事故负责。L3就不一样了，司机在需要的时候进行接管，这就使得事故责任很难界定。因此，他认为L3的普及需要更长的时间。

　　此外，技术进步让自动驾驶泛化能力增强，规模效应逐渐显现。“当我们希望在一个城市的某一地区获得自动驾驶运营资质的时候，技术上一般只要20天左右的准备时间就可以了，因为技术的通用性已经很好，我们的自动驾驶不是通过对特定区域的过渡拟合来实现的。”李彦宏表示。

　　大会现场，百度AI数字人希加加使用AI作画助手文心·一格，通过文字描述自动创作了“万家灯火的梦境陆家嘴”“独具韵味的水墨弄堂”“ 外滩游船”“ 印象生煎”包含梵高、莫奈等多种风格的图片作品。该能力属于AIGC（AI Generated Content，人工智能自主生成内容）的一种，背后依托的就是预训练大模型技术。

　　李彦宏表示，大家看到的AI作画，是过去一年技术层面进展的一个代表。AI从理解语言，理解文字，理解图片和视频，走向了生成内容。AIGC将颠覆现有内容生产模式，可以实现以十分之一的成本，以百倍千倍的生产速度，创造出有独特价值和独立视角的内容。

　　随着人工智能发展取得积极成效，千行百业的生产方式在重塑，生产效率也在不断提升。智能交通的路网建设、能源水利基础设施的智能化、工业企业通过上云实现降本增效，都是人工智能与实体经济深度融合的成果。李彦宏认为，AI在这些领域的商业化应用，需要针对每个行业进行端到端的技术调优。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全球独角兽企业发展的新趋势
　　独角兽企业作为具备强大创新能力和巨大成长潜力的企业群体，是衡量一个国家和地区创新能力与创新生态的重要风向标，是提升国际竞争力和区域竞争力的重要市场主体。 独角兽企业作为具备强大创新能力和巨大成长潜力的企业群体，是衡量一个国家和地区创新能力与创新生态的重要风向标，是提升国际竞争力和区域竞争力的重要市场主体。…
人工智能算法“照亮”月球永久阴影区
　　以瑞士苏黎世理工大学为首的一个国际研究小组利用人工智能算法观察到月球上的永久阴影区。该人工智能有望“照亮”永久的阴影区，尤其是那些尽管旋转但自然阳光仍无法到达的区域。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部