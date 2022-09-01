人民网北京9月1日电 （记者车柯蒙）近日，为培育新的经济增长点、促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策至2023年底。记者梳理发现，这是自2014年我国首次实施免征新能源汽车车购税政策后第三次延续实施该政策。

新能源汽车免征车购税政策实施以来，政策效果持续显现，有效激发了新能源汽车消费潜力。国家税务总局数据显示，今年1-7月，新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%，其中7月份免征车购税71.7亿元，同比增长119.1%。中国汽车工业协会数据显示，今年1-7月，新能源汽车销量达到319.4万辆，同比增长1.2倍。

西南政法大学经济法学院副教授、中国财税法治研究院研究员王婷婷认为，再次延长新能源汽车免征车购税政策执行期限，将持续刺激释放市场需求，扩大新能源汽车消费，培育新的经济增长点，进一步促进新能源汽车生产和技术创新，提升产品供给品质。同时，更大范围推动充电、换电、维修、保养等配套行业发展，提升全产业竞争力。

税务总局有关司局负责人表示，将及时联合财政部制发公告，持续动态更新《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，并在车辆合格证电子信息中加注免税标识，在申报时实现自动识别，简化办税手续，让纳税人快速享受税收红利，为支持新能源汽车产业发展、促进能源战略转型和稳定宏观经济大盘贡献税务力量。

(责编：鲁婧、高雷)

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