原标题：美的置业：稳守企业安全基本盘 多元化布局为主业赋能

近日，美的置业控股有限公司发布2022年中期业绩报告。

报告期内，美的置业实现收入316.629亿元，同比下降4.2%；毛利为56.6862亿元，同比下降17.1%；核心净利润为27.355亿元，同比下降11.8%，公司拥有人应占核心净利润16.5568亿元，同比下降26.5%。

财务稳健 融资成本稳步下降至4.6%

截至报告期末，美的置业实现合约销售额400.3亿元；合约销售面积327万平方米。净负债率下降至44.9%；剔除受限制现金的现金短债比提升至1.73；扣除预收款项后的资产负债率下降至70.3%。

在降低负债、增强流动性的同时，美地置业融资成本实现进一步降低，截至2022年6月30日，集团加权平均融资成本进一步降低22个基点至4.60%。

美的置业执行董事兼首席财务官林戈表示，美的置业始终重视保障现金流的安全，主动优化负债结构及保障充足的流动性。

报告期内，集团持有现金及银行存款总量约人民币305亿元，拥有境内公司债券、中期票据、定向债务融资工具及资产抵押证券的可用注册额度合计共约人民币114亿元，以及尚未动用的银行授信额度约人民币1,056亿元。

“我们坚持成本、负债结构最优的原则，稳定集团的融资成本，改善融资结构，提升竞争优势，银行基本盘投资比例稳中有升，核心银行作为集中稳定的金融资源为我们提供了极大的支持。”林戈说。

值得关注的是，3月，美的置业成为2022年首家获得中期票据(MTN)批文并成功发行的内房股，并与多家银行达成战略合作，获得地产并购贷及保障性租赁住房贷款，以及个人住房按揭贷款专项额度；5月，作为首批创设信用保护合约发债示范房企，成功发行2022年（第一期）公司债券，票面利率低至4.5%。

全面发力 多元化布局为主业发展赋能

面对新市场、新需求，房地产企业发展内核动力已经由“投资”转向“经营”驱动。美的置业始终注重以科技赋能地产，逐步拉通从投资、设计、建造到产品等整个产业链的闭环。经过多年深耕培育，多元业务市场化程度大幅提升，成为第二增长极。

物业服务方面，上半年坚持以满足产业链的职能为中心，实现了基础物业服务的稳定提升。报告期内，集团共有337个物业服务项目，实现合约面积8667万平方米，在管面积4641万平方米，第三方占比18%，非住宅占比12%。

商业运营方面，不断向智慧健康生活服务商升级，上半年运营面积超70万平方米，开业商城7座，2022年上半年累计实现客流1,712万人次，同比增长11%。

董事会主席、执行董事兼总裁郝恒乐表示，物业服务和商业，其实还是房地产大概念当中的一部分，物业服务要对开发主业进行赋能，使得我们的开发销售能够做到价值最大化；商业运营主要是做精，做成美的置业商业板块的特色，做一成一。

据悉，美的置业通过持续推进客研体系建设，把握客户诉求，提升交付体验。上半年，集团共实现38个城市，66个项目，超3万套房子交付，客户满意度位列行业第一梯队。

同时，自2016年布局空间科技赛道以来，美的置业始终以用户需求为导向进行技术迭代，旗下睿住智能以整体家居智能化解决方案驱动，建立起围绕场景创新和物联网的核心竞争力，助力集团强化“智慧地产”核心标签。报告期内，睿住智能新增合同6亿元，销售额4亿元，同比增长20%。

在建筑科技领域，美的置业旗下睿住建筑科技聚焦“设计+装配式产业一体化”，提供围绕建筑科技的全价值链业务场景服务。逐步搭建起全专业建筑数字化设计能力以及全链条装配式产品供给能力。报告期内，睿住建筑科技新增合同超5亿元，确认销售收入4亿元，第三方业务占比达90%。

在非住宅领域，美置服务形成差异化打法，通过积极拓展园区、文旅、公建及学院等业态，第三方业务占比提升至18%，园区物业服务能力跻身行业top10。此外，代建业务取得突破性进展，专业服务能力受市场认可。

“把基本盘做实，做稳的前提下，通过资产结构的调整、相关多元化的布局，构筑企业整个系统能力和综合竞争能力，实现企业高质量发展。”郝恒乐说。

展望未来，“我们坚定看好中国房地产的发展，行业仍有非常大的空间。”执行董事兼副总裁王全辉表示，未来，公司将继续以稳为主，致力于高质量、可持续的发展，提前预估及规避风险，回归经营本质，提升管理效益。（聂静）

(责编：曹淼、李源)

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