原标题：《2022胡润年中全球独角兽榜》重磅发布 日日顺连续四年上榜

8月30日，胡润研究院发布《2022年中全球独角兽榜》。榜单显示，截至2022年6月，全球共有1312家独角兽企业，分布在48个国家、259个城市。日日顺凭借科技引领的一体化供应链核心竞争力连续四年上榜，成为入榜的场景物流生态企业。

独角兽企业具有成长性高、创新性强、发展潜力巨大等特点，是新经济赛道中引领产业变革的重要力量。作为中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商，日日顺供应链不断迭代创新，成为了当前市场上少有的覆盖采购、生产制造、线上线下流通渠道、跨境及末端用户服务场景的端到端供应链管理能力的企业。

例如在汽车领域，日日顺供应链打通了汽车产业链上下游，将企业分散的信息进行集中化管理，实现在采购、生产、仓储、运输等各环节的协同，为比亚迪、吉利等行业客户提供前端循环取货、干线集货发运、终端入厂配送等在内的一体化供应链管理方案，助力企业全链路效率提升。

一体化供应链管理方案的输出与日日顺供应链具备的数字化运营能力密不可分。依托以数字化为基础的业务运营模式，日日顺供应链自主搭建供应链运营管理系统，以OMS订单管理系统为主线，集成了包括WMS、WCS、TMS、CDK在内的作业管理系统以及供应商资源管理系统，并推出赋能客户、资源方及用户的APP，将数字化、信息化贯穿于方案设计、订单管理、仓储、运输、末端服务等核心环节。

例如，在仓储环节，日日顺供应链依托WMS采集货物入库、存储和出库的全流程作业数据并生成包括库位利用、库存健康、作业效率在内的多维度分析报表，为企业提供精细化库存管理。在运输环节，依托TMS系统，日日顺供应链上线“精准路由”服务方案，对人、车、货进行合理调度，实现最优化配送路径，解决货主找车难、车主找货难的问题。

值得一提的是，在科技创新方面，日日顺供应链已经打造了完善的产学研一体化的研发体系，并牵头承担了科技部“智慧物流领域”国家级重点专项“智慧物流管理与智能服务关键技术”项目，通过攻坚物流及供应链关键核心技术，引领行业智慧变革。2022年，日日顺供应链先后入选“2021 LOG中国供应链&物流科技50强”、“2022中国科技创新品牌500强”等，持续获得行业认可。

能够连续四年入选“胡润全球独角兽榜”，也充分体现了日日顺供应链“场景物流”生态模式的持续引领性。2018年，日日顺供应链升级为“场景物流生态平台”，围绕家电、家居、健身、出行等众多场景下用户的个性化、多样化体验需求，打造定制化、全流程的一体化服务解决方案。

在场景物流模式的吸力下，宜家、林氏木业、亿健等众多生态合作伙伴纷纷加入，围绕用户体验，持续迭代升级。日日顺供应链携手生态各方，推动行业间的跨界融合，围绕新场景，共创新方案，打造新体验，形成生生不息的“热带雨林”，实现了整个生态的共赢进化。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示，全球独角兽榜旨在寻找全球最成功的创业企业，帮助年轻创业者为他们的企业找到榜样，让有投资能力的企业家们多关注和考虑这些最成功的创业企业和团队，鼓励地方政府把当地的创业生态做得更加完善，以吸引更多的优秀企业。

日日顺供应链以科技化为自身发展驱动力，通过创新发展模式为行业高质量发展提供新方向，在引领行业转型的同时，为经济社会注入强劲动能。

(责编：曹淼、李源)

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