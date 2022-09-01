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中国气象局：40℃以上高温影响我国141.8万平方公里

2022年09月01日14:13 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，从7月21日至8月30日，中央气象台连续41天发布高温预警，其中连续发布高温红色预警12天。8月30日下午，中央气象台解除高温预警。

在这备受“炙烤”的41天里，有多少城市的最高气温突破了当地的历史高温极值？全国最高气温出现在哪里？哪些地区热得最持久？

294个国家气象观测站日最高气温破历史极值

据统计，8月18日和19日，重庆北碚出现45℃的高温天气，成为中东部地区今年最高气温。

本轮高温天气过程，全国共有294个国家气象观测站的日最高气温破历史极值。

此次高温过程中，突破历史极值的地区主要分布在：四川、重庆、安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、青海、陕西、上海、西藏、新疆、云南、浙江等20个省（自治区、直辖市）。

其中，四川省有89个气象观测站破历史极值。除此之外，湖北39个站、浙江26个站、江西25个站、江苏20个站破历史极值。

浙江西南部、江西东北部连续41天日最高气温高居35℃之上

本轮高温天气过程中，全国高温日数累计TOP10的省会（直辖市、自治区首府）城市。中国气象局供图

据统计，在中央气象台发布高温预警的这41天中，浙江西南部、江西东北部等地，连续41天日最高气温都高居35℃之上，可谓是“全勤奖”。日最高气温达40℃以上的高温日数，持续最久的是重庆北碚，高居29天。

本轮天气过程中，全国高温日数累计TOP10的省会（直辖市、自治区首府）城市分别为：南昌39天、重庆37天、福州37天、杭州36天、长沙34天、武汉29天、南京26天、上海24天、合肥24天、成都20天。

40℃以上高温影响我国141.8万平方公里

据统计，其间，35℃、37℃和40℃以上高温影响面积分别为452.9万平方公里、328.6万平方公里和141.8万平方公里，影响人口分别为10.5亿人、8.1亿人和3.0亿人。

本轮高温天气过程，新疆、内蒙古、广西、湖南、四川、湖北、河南、江西、广东、山东成为受高温影响面积最广的省份TOP10。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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