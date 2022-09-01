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青云科技沈鸥：充分利用AI等新技术实现媒体深度融合发展

2022年09月01日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰） 近日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会。会上，青云科技副总裁沈鸥表示，新媒体作为科技发展的产物，要充分利用人工智能、大数据、云计算等新技术和新能力，实现媒体深度融合发展。

沈鸥认为，当今世界，信息传播不断拓展新边疆，以数字技术为手段，通过新理念、新业态、新模式，媒体传播发生了破茧成蝶的质变，全面融入人类经济、文化、生活的的各个方面，给人类生活带来更为广泛而深刻的影响。“全程”“全息”“全员”“全效”，“四全媒体”的四大特征可以看到，媒体的传播形式更为多样化， VR、AR、MR、智能互联网、传感器和可穿戴设备等提供了多种形态、立体化的媒体传播途径， 高度实效性地呈现新闻事件的全过程和多维度信息。

沈鸥还认为，新媒体是科技发展的产物，完全改变了人们对于媒体的传统认知。新媒体以数字信息技术为基础，以互动传播为特点、极具创新形态，所以传统媒体要主动和新媒体相融合，探索和新媒体融合之路，分析内容与人群的精准匹配模式，研究增加阅读兴趣的信息订阅传递机制，借力人们厌恶虚假信息的心理，通过数字化制作真实、正向的优质内容，形成更广泛的传播。

沈鸥表示，融媒体的数字化是广泛建立在新技术上。云计算、大数据、人工智能和 5G 等技术发展是新兴媒体发展的基石，例如利用云计算/视频云的弹性扩展支撑上亿手机客户端的用户体验，保证信息和视频不卡顿，利用大数据平台更加精准地了解读者、识别读者兴趣和爱好；利用人工智能技术则可以极大提升工作效率，在内容采编、审核方面释放更多资源。

(责编：王仁宏、高雷)
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