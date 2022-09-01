曙光智算副总裁明立波。人民网记者 于凯摄

人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）近日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会。会上，曙光智算副总裁明立波表示，一体化算力服务将成为未来数字经济发展的重要基石。作为数字基础设施，算力与数据一样，属于关键生产力要素，是推动数字经济不断前行的核心支撑力和驱动力。

“越来越多的企业在建设信息化系统时已在采用多云或混合云架构的解决方案。”明立波介绍，通过更便捷的云化工具，可以降低管理成本、增强研发效率、提升现有产品竞争力。

数据显示，全球的大规模计算领域市场也在不断发展，主要集中在通用计算、人工智能、大数据三大领域。预计到2024年这三类应用的市场规模将突破300亿美元，其中人工智能领域的计算需求更是逐年递增。

为了应对不断增长的各领域海量计算需求，明立波介绍，曙光智算通过一体化算力服务平台，实现了对全国范围内算力、存储、网络以及数据等分布资源的整合，打造涵盖基础算力、算力咨询和算力互联网的算力服务体系，为用户提供跨中心的数据调度与应用部署能力。

对于人工智能算法训练，明立波认为，如何更好的将软硬件结合，并发挥更强的效能，是目前的重点，也是难点。曙光智算通过不断进行相关工具的移植和优化，提升应用适配范围和使用性能。

如何能更方便、简单的让用户使用超大规模的算力集群？明立波表示，仅仅依靠软硬件的适配优化工作还无法完全满足使用需求，需要通过统一的资源协同调度系统，打通算力资源与计算需求，才能为用户提供最优化的算力资源投资组合，让每一个用户的计算需求“适得其算”。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经