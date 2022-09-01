人民网北京9月1日电 （黄盛）日前，首批保障性租赁住房公开募集基础设施证券投资基金（REITs）在沪深证券交易所同步上市交易。至此，证监会共批准19只公募REITs产品上市，资产范围覆盖收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流、清洁能源和保障性租赁住房等多种类型。已上市项目募集资金500多亿元，总市值650亿元，回收资金带动新项目总投资达到3000多亿元。

中国证监会党委委员、副主席李超对此表示，首批保障性租赁住房REITs试点项目的成功落地，对于贯彻落实租购并举、推进保障性住房建设和促进房地产业良性循环与健康发展将具有十分积极的意义，有利于完善投融资机制，深化保障性租赁住房市场化进程，推进形成新的行业发展模式，有利于深化金融供给侧结构性改革，进一步丰富基础设施REITs产品类型，为投资者提供更多元的金融产品。

李超介绍说，近期，证监会会同国家发展改革委等相关方，制定了加快推进基础设施REITs常态化发行的十条措施。具体包括：推动建立重点地区省市政府牵头、多部门参加的综合推动机制，加强工作统筹协调；召开重点片区会，加强政策辅导和市场培训，推动形成项目供给梯队；优化试点项目推荐程序，研究明确工作时限，提高工作效率；在严把项目质量关的基础上，统一审核理念，简化审核程序，优化注册流程；明确相关行业准入标准，提高透明度和可预期性，强化持续监管；拓宽试点项目类型，解决“新类型”项目面临的新问题，引导市场规范发展；加强专业人员配备，强化常态化发行需要的资源保障；加快推进民企REITs试点，尽快推出“绿灯”投资案例；尽快推动首批扩募项目落地；推动REITs立法，积极培育专业REITs管理人和投资者群体。

国家发展改革委投资司副司长韩志峰表示，基础设施REITs试点启动以来，政策支持力度持续加大，市场规模不断扩容，资产类型日益丰富，产品上市表现良好，各方参与积极性显著提升。三单项目成功上市，对REITs市场发展和保障性租赁住房建设具有重大意义。下一步，国家发展改革委将加强项目辅导，完善申报推荐流程，做好项目推荐工作。

住建部保障司副司长潘伟表示，发展保障性租赁住房REITs，引导多主体投资，将有助于筹集长期权益资本金，探索形成可持续发展的投融资模式。募集资金继续用于建设保障性租赁住房，将有效扩大供应规模。按照上市企业要求进行项目管理，也有利于提高保障房运营管理水平，为新市民、青年人提供更优质服务。

(责编：王仁宏、高雷)

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