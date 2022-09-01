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商务部：今年1至7月我国服务进出口总额同比增长20.7%

2022年09月01日17:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者赵竹青）在今天的商务部例行发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年1至7月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额33922.1亿元（人民币，下同），同比增长20.7%；其中服务出口16422.4亿元，增长22.8%；进口17499.7亿元，增长18.9%。服务出口增幅大于进口3.9个百分点，带动服务贸易逆差下降20.1%至1077.3亿元。7月当月，我国服务进出口总额4999亿元，同比增长15.7%。

其中，知识密集型服务贸易稳定增长。1至7月，知识密集型服务进出口14180.7亿元，增长10.2%。其中，知识密集型服务出口7954.7亿元，增长12.9%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长15.2%、14%。知识密集型服务进口6226亿元，增长6.9%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达77.2%。

旅行服务进出口继续恢复。1至7月，我国旅行服务进出口4622.3亿元，增长7.5%，其中出口下降21.5%，进口增长10.8%。剔除旅行服务，1至7月我国服务进出口增长23.1%，其中出口增长24.3%，进口增长21.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长51.5%，其中出口增长66%，进口增长36.9%。

(责编：赵竹青、高雷)
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