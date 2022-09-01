新华社北京9月1日电 题：服务贸易平稳增长、生活必需品市场供应总体充足……商务部新闻发言人回应近期经贸热点

新华社记者王雨萧、谢希瑶

今年以来我国服务贸易发展情况如何？如何推动服务贸易高质量发展？临近中秋小长假，当前生活必需品市场供应是否充足？在商务部1日举行的网上例行发布会上，商务部新闻发言人束珏婷针对近期经贸热点问题进行了回应。

商务部当天公布的数据显示，1至7月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额33922.1亿元，同比增长20.7%；其中服务出口16422.4亿元，增长22.8%；进口17499.7亿元，增长18.9%。7月当月，我国服务进出口总额4999亿元，同比增长15.7%。

9月1日在国家会议中心拍摄的中国服务贸易成就展专区。新华社记者 郝昭 摄

束珏婷说，商务部将持续发力推动服务贸易高质量发展，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）实施带来的重要开放机遇，扩大与各成员国的服务贸易规模，同时，对接国际高标准经贸规则，提升各类要素跨境流动的便利化水平。

她还表示，将继续推进全面深化服务贸易创新发展试点各项政策举措持续落地见效，推进特色服务出口基地提质升级，推动保税研发、检测、艺术品展示交易等新兴服务贸易发展，鼓励节能降碳、环境保护等技术和服务进口，扩大绿色低碳技术出口。

临近中秋小长假，当前生活必需品市场供应情况如何？

束珏婷介绍，据商务部监测，目前全国生活必需品市场供应总体充足，价格略有波动。与8月初（8月1至7日）相比，上周（8月22日至28日）粮食、猪肉、鸡蛋、蔬菜批发价格分别上涨0.4%、1.4%、4%和6.2%，食用油、羊肉价格持平，牛肉、水果价格分别下降0.6%和2.2%。

她表示，商务部将持续跟踪各地生活必需品市场运行情况，特别是针对疫情散发和异常天气等，对重点地区开展每日动态监测，及时掌握市场运行态势，做好预测预警工作。

8月30日，石家庄市裕华区一家社区超市工作人员在整理打包居民线上订购的蔬菜。新华社记者 骆学峰 摄

“目前，各地商务主管部门强化产销对接，加大货源组织协调力度，畅通节日保供渠道，指导商贸流通企业加大肉、菜等生活必需品备货量，保障节日市场供应。”束珏婷说，商务部将会同有关部门，分批次投放中央储备冻猪肉和冻牛羊肉，增加节日期间肉类市场供应。

束珏婷还介绍，为促进消费持续恢复和升级，商务部会同各地方、各相关部门研究出台一系列促消费政策举措，在落实疫情防控要求前提下，组织开展了形式多样的消费促进活动。从商务部重点监测零售企业销售情况看，8月以来，消费市场总体继续呈现恢复发展态势。

束珏婷表示，将继续组织举办好“2022国际消费季”系列活动，并将围绕中秋、国庆等节日，组织开展“2022（秋季）全国消费促进月”活动，发布重点活动目录，指导各地通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，促进消费持续恢复。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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