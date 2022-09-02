本报记者 李 婕

近来，随着工业用电逐渐恢复，重庆工业企业全面复工复产，各企业开足马力赶制订单产品，满足市场需求。图为重庆市经开区长江轴承厂工人正在车间工作。

郭 旭摄（人民视觉）

8月31日，反映宏观经济运行的重要先行指标——制造业采购经理指数（PMI）“出炉”。国家统计局、中国物流与采购联合会发布的数据显示，8月，制造业PMI为49.4%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%和51.7%，继续位于扩张区间。

“总体上看，面对疫情、高温等不利因素影响，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，企业积极应对，我国经济继续保持恢复发展态势。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

多数行业景气水平有所改善

作为观察经济的重要指标，8月制造业PMI受到不少外媒关注。美国《华尔街日报》网站8月31日报道，中国8月官方制造业PMI微升至49.4%，高于市场预期。

在调查的21个行业中，有12个行业8月PMI较上月上升，多数行业景气水平有所改善。

具体来看，产需指数“一平一升”。生产指数为49.8%，与上月持平；新订单指数为49.2%，高于上月0.7个百分点。不过，两个指数均继续位于收缩区间，表明制造业产需恢复力度仍需加强。

价格指数低位回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为44.3%和44.5%，比上月上升3.9和4.4个百分点，制造业市场价格总体水平降幅收窄。“调查结果显示，本月反映原材料成本高的企业占比为48.4%，比上月下降2.4个百分点，年内首次低于50.0%，企业成本压力有所缓解。”赵庆河说。

从行业情况看，受中秋临近等因素带动，近期市场需求加快释放，企业积极备货。农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等行业生产指数和新订单指数均升至55.0%以上较高景气区间。随着各项促消费政策措施落地生效，消费品行业PMI升至52.3%，高于上月0.9个百分点。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为，8月份制造业PMI小幅回升，表明推动经济恢复的力量趋强。但也要看到，指数水平仍处荣枯线以下，企业生产经营面临的困难不可低估。

非制造业连续三个月扩张

8月份，非制造业商务活动指数为52.6%，虽比上月下降1.2个百分点，但仍高于临界点，非制造业连续三个月位于扩张区间。

建筑业保持较快扩张。建筑业商务活动指数为56.5%，位于较高景气区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为57.1%，新订单指数和业务活动预期指数分别升至55.5%和64.1%，表明基础设施项目建设保持较快施工进程，市场需求继续回升，企业对近期发展预期向好。

服务业恢复有所放缓。赵庆河介绍，8月份，受疫情及高温天气等因素影响，服务业商务活动指数降至51.9%，比上月回落，但仍高于临界点。

从行业情况看，住宿、餐饮、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数较高，相关行业业务总量保持较快增长。

从市场预期看，服务业业务活动预期指数为57.6%，其中零售、铁路运输、邮政、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业预期比较乐观。

“8月份非制造业商务活动指数为52.6%，虽然环比有所下降，但仍高于去年同期和上半年平均水平，显示非制造业经营活动仍保持恢复。”中国物流与采购联合会副会长蔡进说。

巩固经济回升向好的基础

数据显示，8月份，综合PMI产出指数为51.7%，低于上月0.8个百分点，表明中国企业生产经营活动总体延续恢复态势，但扩张力度有所减弱。

多家市场机构及分析人士认为，8月中国采购经理指数运行情况表明，中国经济仍然处在恢复增长的区间，经济增长动能正在集聚，但恢复的基础还需要进一步牢固。

8月31日召开的国务院常务会议指出，当前处于经济恢复紧要关口，加快释放政策效能至关重要。会议强调，“用‘放管服’改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，细化实化接续政策”“着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，巩固经济恢复基础，增强发展后劲”。

中金公司认为，近期宣布的稳经济一揽子政策的接续政策措施，或将在未来一段时期内继续发挥弥补社会需求不足的作用。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说，下一步，稳增长措施的效果将逐步释放，短期极端气候等干扰也将逐步减弱，经济活动有望持续恢复。此外，保供稳价、助企纾困政策逐步落地，也有助于降低企业综合成本压力。

“下一步，要科学全面地高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力巩固经济回升向好的基础。”张立群说。

(责编：白宇、赵欣悦)

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