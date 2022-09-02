数据来源：工业和信息化部

制图：张丹峰

本报北京9月1日电 （记者王政）记者从日前召开的工信部“支持中小企业创新发展，培育更多专精特新企业”主题新闻发布会上获悉：截至2021年末，全国中小微企业数量达4800万户，10年增长2.7倍。2021年我国规模以上工业中小企业平均营业收入利润率达6.2%，比2012年末高0.9个百分点，发展质量效益不断提升。

中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，事关经济社会发展全局。工信部中小企业局局长梁志峰表示，党的十八大以来，我国促进中小企业发展的政策体系、服务体系不断完善，发展环境不断优化，中小企业呈现又快又好的发展态势，对经济社会发展全局作出重要贡献。

从“快”字看，截至去年末，全国中小微企业数量达4800万户，比2012年末增长2.7倍；我国每千人企业数量为34.28户，是2012年末的3.4倍；去年我国日均新设企业2.48万户，是2012年的3.6倍。中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，成为我国经济社会发展的主力军。

从“好”字看，2021年我国规模以上工业中小企业平均营业收入利润率6.2%，比2012年末高0.9个百分点。发展质量效益不断提升，大量新技术、新产业、新业态、新模式“四新经济”都源自中小企业。2021年我国“四新经济”新设企业383.8万户，占新设企业总量的42.5%。此外，已培育省级专精特新企业4万多户、前三批国家级专精特新“小巨人”企业4762户、制造业单项冠军企业848户。

从贡献看，我国中小微企业法人单位数量占全部规模企业法人单位的99.8%，吸纳就业占全部企业就业人数的79.4%，中小企业既提供了大量物质产品和服务，又成为吸纳和调节就业的“蓄水池”。

“理论和实践层面都充分证明，中小企业好，中国经济才会好；中小企业强，区域经济才会强。”梁志峰说，工信部将不断完善惠企政策体系，强化精准服务，优化发展环境，支持广大中小企业创业创新，培育更多专精特新企业，促进中小企业健康可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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