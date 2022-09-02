本报记者 吴齐强 王云娜

2022中国新媒体大会社会责任论坛现场。

红 网供图

近年来，湖南省主流媒体顺应新媒体发展趋势，以“敢为天下先”的情怀和气魄，挖掘新亮点，拓展新平台，拥抱新技术，持续推进传统媒体与新媒体深度融合发展，传播体系更加立体完善。

从“单打独斗”到“一体作战”，从“1+1”到“融为一体、合而为一”，湖南新媒体事业发展成效显著、勇攀高峰。

提高内容生产力

主流媒体强起来

湖南最偏远的村庄里最远的那一户，日子过得怎样？2020年，湖南日报记者走进全省14个贫困村的最偏僻角落，记录最远那一户的脱贫故事。

当年10月，湖南日报社华声在线推出大型融媒体专题作品《村里最远那一户》，以宣传视频作为开机页，并大量运用高清大图和多种动画交互效果，视觉冲击力强。创作团队量身打造了一个手机端版本，更好地适应移动传播，增强网友阅读体验感。该专题角度新颖，被学习强国等20多个媒体平台转载。2021年，该专题获评第三十一届中国新闻奖网络新闻专题一等奖。

同样，湖南广播电视台2020年推出的创意互动H5《一张照片背后的这七年》，以“照片+文字+视频+音乐”形式，结合40张照片、12个故事和1个短视频，以时间为轴，多角度全方位展现湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村的新变化。该作品获评第三十一届中国新闻奖创意互动一等奖。

长沙广电以内容建设为根本，努力探索融媒体时代主流媒体做好主题宣传、创作正能量精品的有效路径。融媒体专栏《总编辑调查》深入践行“四力”要求，先后推出“这个春天，第一书记在忙啥？”等产生较大影响力的系列调查。

这些生动实践，折射出湖南主流媒体主动拥抱新媒体、提高内容生产力的积极探索。

湖南主流媒体在内容创作上坚持守正创新，不断挖掘新闻报道新亮点。既发挥传统媒体擅长采写深度报道的优势，又用好新媒体多样化的表达方式，推出一系列精品力作，让新闻报道深入人心，获得良好的传播效果。

内容优势换来发展动能，主流媒体强起来。2019年至2021年，湖南省获得中国新闻奖作品数量名列前茅。

拓展媒体新平台

构建传播新格局

近年来，湖南媒体积极拓展新平台、构建传播新格局，用一张张新鲜“面孔”与各年龄段的受众对话。

湖南广电在媒体深度融合发展的探索中筑牢主流价值阵地。芒果TV出品的新闻大片、主流大片，在湖南卫视、芒果TV、“风芒”APP、5G智慧电台等平台融合播出，实现了融合传播新格局。

不久前，湖南卫视与芒果TV通过双平台共创共享机制、电视剧联采联播机制等，形成内容创新“1+1>2”的强大合力。湖南广电旗下的新闻资讯类短视频平台“风芒”APP，打造多个特色频道，助力用户共享美好时代、记录美好生活。

湖南日报已构筑“报、网、端、微、屏”立体传播体系，共建设各类新媒体账号110多个。以湖南日报官方微信、微博、抖音等新媒体账号为主体，以各市州分社视频类账号和“湘伴”“湘遇”等垂直类新媒体账号为双翼，湖南日报的立体“微”传播格局初步形成。

红网构建起“网、报、端、微、视、屏”六位一体的传播格局，搭建微博、微信、抖音、快手等渠道矩阵。一批名专栏、名公众号，成为引导舆论、服务群众的中心平台。

潇湘晨报形成了“以客户端为主体、社交媒体为侧翼、入驻账号为补充”的移动传播矩阵，着力打造新型主流媒体。

长沙广电加快建设运营“我的长沙”平台，实现了政务服务移动端、城市服务聚集端和新闻资讯触达端的“三端合一”。

今年，长沙晚报区块链版权平台——相链项目上线，实现了版权存证、确权、保护、托管、投资服务于一体，为版权保护提供支撑。

自主研发新技术

建设融媒体中心

创新表达方式，离不开先进可靠的技术。湖南媒体将技术迭代升级作为重中之重，自主研发新技术，为优质内容产出提供技术支撑。

今年的中国新媒体大会，有一项重要展览——“新技术 融创新高地”2022中国新媒体技术展。作为本届新媒体技术展的承办单位，湖南广电全面展示了旗下5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室、芒果TV的新技术成果。

5G高新视频多场景应用国家广电总局重点实验室是国家广播电视总局正式批复、依托湖南广播电视台建设、面向媒体融合的新型实验室。实验室通过云监看、云导播等全流程环节制作，以年轻人喜闻乐见的方式讲好中国故事。以该重点实验室为抓手，湖南广电聚合多位广播电视技术、网络技术、前沿视频技术方面的工程师，推动媒体融合项目落地。

芒果TV通过AI等技术构建智慧视频生产模式，在大型综艺节目的制作中得以应用，降低了超高清视频制作的技术资源负载和制作门槛。

长沙晚报融媒体中央厨房技术平台、多屏展示与人工智能解决方案等均由长沙晚报自有技术团队研发，具有自主知识产权。

以技术服务赋能融媒体中心。湖南日报社赋能县级融媒体中心建设，自主研发的“新湖南云”省级技术平台，吸引全省69家县级融媒体中心入驻，构建“新闻+政务+服务+其他”新模式。湖南广电以5G智慧电台赋能全国县级融媒体中心，已累计签约服务全国847家广播电台频率。红网完成54家县级融媒体中心建设。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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