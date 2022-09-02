李心萍

V形反弹的快递业展现出强大的韧性，折射出我国庞大消费市场的巨大潜力，折射出中国经济发展的澎湃活力

快递业深度融入有关行业，不仅增强了自身在产业链供应链中的作用，还有效提高了相关产业的竞争力，为构建新发展格局提供了有力支撑

快递业连接千城百业，是畅通生产与消费的重要渠道。国家邮政局不久前公布的数据显示，7月份，全国快递服务企业业务量完成96.5亿件，同比增长8.0%；业务收入完成898.2亿元，同比增长8.6%。

-3.1%、-11.9%、0.2%、5.4%、8%……观察3月份以来全国快递服务企业业务量同比增速，一条V形曲线清晰可见。从部分网点暂停运营、快件积压，到迅速复苏、发展提速，V形反弹的快递业展现出强大的韧性，折射出我国庞大消费市场的巨大潜力，折射出中国经济发展的澎湃活力。

快递业务量实现由降到升的转变，得益于国内疫情防控形势总体向好，补偿性消费潜力得以释放，积压订单有效消化。目前，快递业日均业务量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。得益于快递业的支撑，1至7月，全国实物商品网上零售额同比增长5.7%，占社会消费品零售总额的比重超过1/4。可以说，快递业已成为促进消费市场平稳恢复的重要力量。

快递业务量实现由降到升的转变，也得益于行业服务能力的提升。从优化产地一体化寄递解决方案，到打造“现采—现装—现发”一站式服务产品，快递企业持续打基础、强内功，让大樱桃、无花果、羊角蜜等诸多原本只能在实体店购买的生鲜水果，现在动动手指就能送到家。今年上半年，农村地区快递包裹收投量达到219亿件，支撑农产品网络零售额突破2900亿元，同比增长12.4%。特别是7月份生鲜果蔬密集上市，农产品寄递成为行业规模增长的重要动力源。

快递业不仅“块头”大、“体质”强，也为市场创造了不少新的投资机遇，带动产业链上下游协同发展。看基础设施，7月，国内首个专业货运枢纽机场湖北鄂州花湖机场正式投运，安徽合肥冷链分拨中心投入使用，北川无人机运行基地启动建设……一个个关键节点核心项目的建设投用，为快递行业多元化、智慧化、无人化发展提供助力。看产业链上下游，拥有全球规模最大的业务量、最快的服务时效，快递业成了自动化分拣流水线、分拣机器人、无人机、无人配送车等智能物流设备最好的练兵场，不少设备扬帆出海、远销海外。

更重要的是，快递业正在积极推进“快递进厂”，助力制造业降低流通成本，实现转型升级。随着我国经济转向高质量发展阶段，各产业柔性生产流通规模日益扩大。快递业凭借快速响应的能力、灵活多变的模式，积极“进厂”服务，培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式。同时，依托自身的大数据建设基础，提供有效信息交互服务，积极赋能制造企业，帮助企业在采购、制造、销售等各个环节提升工作效率。有分析指出，“快递进厂”至少可为制造企业节约1/5的流通成本，是制造业转型升级的重要助力。快递业深度融入有关行业，不仅增强了自身在产业链供应链中的作用，还有效提高了相关产业的竞争力，为构建新发展格局提供了有力支撑。

下半年是快递行业传统运行旺季。随着疫情防控形势向好、政策效应显现，我国快递市场规模大、发展空间广、发展韧性足、政策红利多的优势将进一步彰显。期待快递业在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用，为中国经济注入更加强劲的发展动能。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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