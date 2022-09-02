人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

为区域发展按下“加速键”（现场评论·新时代的伟大实践③）

杨文明
2022年09月02日08:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在开发开放前沿，一系列互联互通、互惠互利的发展机遇接踵而至，有力带动了区域一体化发展，促进了区域繁荣

　　

　　满载着货物，中老铁路上的又一辆货运专列出发了。作为云南昆明一家国际物流公司的运营负责人，罗炽尧看着开动的列车，非常感慨：“业务量还在迅速增长。”得益于通关快、货损低、运时稳，中老铁路不断展现活力，为国际贸易和区域发展按下“加速键”。

　　铁路连心，开放联通。习近平总书记在云南考察调研时强调：“要主动服务和融入国家重大发展战略，以大开放促进大发展，加快同周边国家互联互通国际大通道建设步伐。”中老铁路是中国和老挝互利合作的旗舰项目，铁路一通，昆明到万象从此山不再高、路不再长。对云南来说，依托中老铁路，进一步加速推动“南出、北上、东连、西接”大通道建设，跨境贸易市场的活力更加凸显。抓住机遇、建好通道，在面向南亚东南亚辐射中心建设上不断取得新进展，必将助力云南闯出一条跨越式发展的路子。

　　繁忙意味着活力，也蕴藏着发展动力。中老铁路能运什么、运量多少、频次如何？最开始，不少人心里都没底，如今大家都充满了信心。看货运，从化肥、矿石等大宗货物，到服装、百货、电子产品，货物运输日渐多元化；看客运，暑假期间，满员是常态，线路很火爆；看频次，中老铁路国际货物联运从开通初期日均1对，增加到现在每天5至6对。铁路沿线的商贸更加繁荣，人员往来的数量、频率也在迅速攀升。这意味着，在开发开放前沿，一系列互联互通、互惠互利的发展机遇接踵而至，有力带动了区域一体化发展，促进了区域繁荣。

　　从建设到运营，中老铁路在持续深化改革中不断释放效能。以建设海关查验设施为例，以前从决策到运营至少需要两年，而昆明王家营西站仅用时3个月；在3个月建设期内，昆明海关采取临时上门查验方式，为外贸企业提供便利。受益于流程优化、服务高效，上海一家供应链公司从昆明到万象的物流成本降低了30%。从建到通、从通到畅、从畅到忙，在持续完善路网设施、优化运维机制、提升通道能力、建设物流枢纽、开发沿线产业的基础上，各方要再接再厉、善作善成，更好贯彻落实习近平总书记关于“把铁路维护好、运营好，把沿线开发好、建设好，打造黄金线路，造福两国民众”的重要指示精神。

　　大通道带来大物流，大物流带动大贸易，大贸易激活大产业，云南正在以大开放促进大发展。不只是中老铁路，从中欧班列到西部陆海新通道，近年来，我国西部地区交通基础设施不断延展，不少西部省份深化改革、主动开放，深挖潜力、打造平台，正在成为开放前沿。一家物流公司的负责人表示，之所以继续投资数千万元，就是因为“公司看好未来，准备大干一场”。道路通畅，带来的是更充足的信心，联结的是更广阔的未来。

　　昆明站北广场有一座中老铁路零公里标雕塑，由山峰、桥梁、列车等元素组成，主题为“穿越山河”。新时代新征程，继续埋头苦干、勇毅前行，进一步激活跨越山川大地的区域合作，就一定能更好释放发展潜能，擘画彩云之南更加美好的图景。

　　（作者为本报云南分社记者）


　　《 人民日报 》（ 2022年09月02日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十四号航天员乘组圆满完成首次出舱活动全部既定任务
　　人民网北京9月2日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年9月2日0时33分，经过约6小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，陈冬、刘洋已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。 此次是航天员首次从问天实验舱气闸舱出舱、由小机械臂辅助实施的出舱活动。…
“贸美八桂?河湾相连?共享未来”：2022年服贸会广西展团展现服务贸易发展潜力
　　人民网北京9月1日电 （记者李彤）8月31日至9月5日，“全球服务 互惠共享”的口号再次唱响北京，迎着全世界的目光，广西展团带着开放交流的热情亮相2022年中国国际服务贸易交易会。 VR体验、技术成果发布、动漫和非遗文创荟萃......9月1日，随着嘉宾共同按下启动手印，位于国家会议中心的广西形象馆正式开门迎客，向世界展示广西服贸的特色。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部