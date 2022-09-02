杨文明

在开发开放前沿，一系列互联互通、互惠互利的发展机遇接踵而至，有力带动了区域一体化发展，促进了区域繁荣

满载着货物，中老铁路上的又一辆货运专列出发了。作为云南昆明一家国际物流公司的运营负责人，罗炽尧看着开动的列车，非常感慨：“业务量还在迅速增长。”得益于通关快、货损低、运时稳，中老铁路不断展现活力，为国际贸易和区域发展按下“加速键”。

铁路连心，开放联通。习近平总书记在云南考察调研时强调：“要主动服务和融入国家重大发展战略，以大开放促进大发展，加快同周边国家互联互通国际大通道建设步伐。”中老铁路是中国和老挝互利合作的旗舰项目，铁路一通，昆明到万象从此山不再高、路不再长。对云南来说，依托中老铁路，进一步加速推动“南出、北上、东连、西接”大通道建设，跨境贸易市场的活力更加凸显。抓住机遇、建好通道，在面向南亚东南亚辐射中心建设上不断取得新进展，必将助力云南闯出一条跨越式发展的路子。

繁忙意味着活力，也蕴藏着发展动力。中老铁路能运什么、运量多少、频次如何？最开始，不少人心里都没底，如今大家都充满了信心。看货运，从化肥、矿石等大宗货物，到服装、百货、电子产品，货物运输日渐多元化；看客运，暑假期间，满员是常态，线路很火爆；看频次，中老铁路国际货物联运从开通初期日均1对，增加到现在每天5至6对。铁路沿线的商贸更加繁荣，人员往来的数量、频率也在迅速攀升。这意味着，在开发开放前沿，一系列互联互通、互惠互利的发展机遇接踵而至，有力带动了区域一体化发展，促进了区域繁荣。

从建设到运营，中老铁路在持续深化改革中不断释放效能。以建设海关查验设施为例，以前从决策到运营至少需要两年，而昆明王家营西站仅用时3个月；在3个月建设期内，昆明海关采取临时上门查验方式，为外贸企业提供便利。受益于流程优化、服务高效，上海一家供应链公司从昆明到万象的物流成本降低了30%。从建到通、从通到畅、从畅到忙，在持续完善路网设施、优化运维机制、提升通道能力、建设物流枢纽、开发沿线产业的基础上，各方要再接再厉、善作善成，更好贯彻落实习近平总书记关于“把铁路维护好、运营好，把沿线开发好、建设好，打造黄金线路，造福两国民众”的重要指示精神。

大通道带来大物流，大物流带动大贸易，大贸易激活大产业，云南正在以大开放促进大发展。不只是中老铁路，从中欧班列到西部陆海新通道，近年来，我国西部地区交通基础设施不断延展，不少西部省份深化改革、主动开放，深挖潜力、打造平台，正在成为开放前沿。一家物流公司的负责人表示，之所以继续投资数千万元，就是因为“公司看好未来，准备大干一场”。道路通畅，带来的是更充足的信心，联结的是更广阔的未来。

昆明站北广场有一座中老铁路零公里标雕塑，由山峰、桥梁、列车等元素组成，主题为“穿越山河”。新时代新征程，继续埋头苦干、勇毅前行，进一步激活跨越山川大地的区域合作，就一定能更好释放发展潜能，擘画彩云之南更加美好的图景。

（作者为本报云南分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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