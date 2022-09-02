本报记者 金 歆

9月1日，十三届全国人大常委会第三十六次会议举行联组会议，就环境保护法执法检查报告进行专题询问。国务委员王勇，全国政协副主席、国家发展改革委主任何立峰，国务院副秘书长丁学东、生态环境部部长黄润秋、财政部部长刘昆、自然资源部部长王广华、住房和城乡建设部部长倪虹、农业农村部部长唐仁健等到会回答了常委会组成人员和专门委员会组成人员的发言询问。

第一个提问的袁驷委员开门见山，“为推进实现美丽中国建设目标，下一步对依法保护生态环境，推进生态文明建设有哪些安排？”

王勇解答了这个问题。他表示，下一步，国务院及各有关部门将采取有力措施，狠抓问题整改，坚持不懈推动绿色低碳循环发展，坚决打好污染防治攻坚战，加大生态系统保护和修复力度，不断完善生态环境保护制度体系，持续提升生态环境监管执法效能。

窦树华委员问，依法打好污染防治攻坚战取得了哪些重要成果？下一步依法深入打好污染防治攻坚战要重点解决哪些问题？

黄润秋表示，这几年污染防治攻坚战取得了扎扎实实的成效，主要变化在3个方面：一是空气质量发生了历史性变化。全国的PM2.5年均浓度从2015年的46微克/立方米降到2020年的33微克/立方米，去年又降到30微克/立方米，降低比例分别达到28.8%、34.8%。第二个变化是水环境质量方面。地表水环境质量发生了转折性变化。去年全国地表水Ⅰ—Ⅲ类好水比例达到84.9%，比2015年提高了18.9个百分点。三是土壤环境质量发生了基础性变化。我国受污染耕地、污染地块的安全利用率双双超过90%，污染风险得到基本管控，污染加重趋势得到遏制。

关于下一步工作，黄润秋说，“十四五”期间，将保持力度、延伸深度、拓宽广度，依法继续深入打好污染防治攻坚战。在战略上要保持污染防治攻坚的战略定力；在方针上要坚持科学、精准、依法；要坚持降碳、减污、扩绿、增长协同；在具体行动上，已经围绕深入打好污染防治攻坚战，制定了八大标志性行动。

吕彩霞委员问，下一步在加快推动污水收集处理和生活垃圾分类等环境基础设施建设方面有些什么安排？

倪虹回答，关于污水处理，一是推进出台《城镇排水与污水处理条例》，并颁布了相关的规范标准。二是通过专项行动来加快补齐短板。2019年开展了城镇污水处理提质增效三年行动，打好城市黑臭水体整治攻坚战。下一步将强化规划落实，抓设施建设和改造。

关于生活垃圾分类处理，倪虹介绍，目前有46个重点城市全部实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，297个地级及以上城市的小区垃圾分类覆盖率达到70%以上。下一步将持之以恒推动垃圾分类工作，进一步提升垃圾分类处理能力。

矫勇委员提到当前部分地方农业面源污染问题比较突出，部分地区农药化肥使用量较大，畜禽养殖污染防治水平有待进一步提高。他问，下一步将采取什么样的措施依法加快推动解决农业面源污染问题？

唐仁健表示，农业面源污染点多面广，来源非常分散，涉及2亿多农户生产主体，治理难度确实比较大。下一步农业农村部将依法依规狠抓治理责任落实，深入实施化肥农药绿色增效行动，分类推进农业废弃物资源化利用，着力加强长江、黄河重点流域综合治理。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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