宁 琰

颜料分析、紫外光拍摄以及三维模型打印等技术的应用，为陕西西安少陵原十六国大墓在考古发掘过程、现场保护、后续研究等方面提供了坚实的技术支撑。

颜料分析和制作工艺分析

针对土雕建筑和壁画，我们主要采取颜料分析和制作工艺分析，现场进行清理取样、加固保护、颜料分析、制作工艺分析。如中兆村M100的土雕建筑，我们选了两个点，分别于第二土雕建筑的顶部和左侧椽头位置，经过分析，中兆村M100第二土雕建筑的颜料成分中，顶部的黑色是炭黑、白色是碳酸钙、红色是土红。对该土雕建筑的制作工艺进行分析，结果是土雕建筑顶部的黑色颜料，直接涂抹于土雕主体之上，屋顶为黑色瓦。第二土雕建筑的椽头构件并非与土雕建筑整体制作，而是分别制作，各自上色之后，再粘接在一起。

我们也对墓葬中的壁画进行了紫外光、红外光拍摄。紫外光拍摄后，壁画未见荧光反应，说明壁画表面没有有机染料或有机图层。红外光拍摄后，屋檐部分黑线、斗拱部分红线与可见光照片对比，无明显差异，仅为单层线条，未见起稿线。但是局部范围可见笔直黑线，说明在壁画绘制之前，在整体墙面绘有布局线。

地理信息系统应用

西安市文物保护考古研究院搭建的地理信息系统平台，利用GIS功能模块，为综合多方面信息研究墓葬选址、分布提供了便利。除了地理信息系统的应用，三维扫描、虚拟现实、三维模型打印等一系列数字化技术也应用到本次考古发掘中。比如对焦村M25、中兆村M100整体进行三维扫描，以求全面、客观、准确地记录墓葬信息；运用虚拟现实技术，将中兆村M100的考古发掘现场全景呈现，从而给研究者以环境沉浸感，提供全面、便利的观察条件；利用三维扫描所获取的数据，对墓葬本体等进行三维模型打印。

科技在考古中的应用不止于此。目前，我们计划对墓葬中出土的人骨进行碳、氮同位素分析，了解墓主人生前食谱；进行锶同位素分析，试图探索墓主人生前的迁徙、活动范围。

（作者为西安市文物保护考古研究院副研究馆员，本报记者张丹华采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 12 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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