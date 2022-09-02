本报记者 常 钦 李晓晴

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习近平总书记指出，大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀。党的十八大以来，我国农机装备总量持续增长，作业水平不断提升，社会化服务能力显著增强，带动农业生产方式、组织方式、经营方式深刻变革。农业机械化快速发展，为增强我国农业综合生产能力、加快农业现代化提供了有力支撑。

从“人扛牛拉”到“机种机收”

现代农机为粮食丰收、农民增收保驾护航

“正是玉米成长关键期，水可得跟上来。”河南省汤阴县任固镇孟庄村玉米地里，农博伟业种植合作社理事长申国希正忙着浇地。不一会儿，大型喷灌机开始作业，青纱帐上空，一个个“拱门”喷出伞状水花。

“机器边行走边喷灌，效果好得很！”申国希说，以前种地全靠大水漫灌，现在农机给力，浇地变成了浇庄稼，水肥一体化，省时又省力。

申国希掰着手指算起账：过去4000多亩地人工浇一遍，最少七八天，现在两天就搞定。用上喷灌机，一亩地能省200多元人工成本，水肥喷施均匀，还能省一半水，增产20%。

农业机械化不仅方便耕作，也催生出新的收获方式。

今年麦收，全国投入联合收割机超过65万台，连续13天日机收面积超过1000万亩，赶在连阴雨之前完成了大规模麦收。“现在的收割机皮实耐用，动力强劲，收得快、丢粮少。”来自河南省新乡市的农机手刘艳合说。

小麦机收只是一个缩影。10年间，我国农业机械装备提档升级，农作物耕种收综合机械化率超过72%，提升了15个百分点。

农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云介绍，目前我国小麦、玉米、水稻三大粮食作物耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%，农机装备对粮食丰产丰收贡献率显著提高。

农业机械化高质量发展，提高农机装备的自主研发能力至关重要。据介绍，丘陵山区仍然是我国农业机械化发展的薄弱区域，小型小众机械供给不足，“无机可用”“无好机用”问题依然存在。今年中央一号文件提出，全面梳理短板弱项，加强农机装备工程化协同攻关，加快大马力机械、丘陵山区和设施园艺小型机械、高端智能机械研发制造并纳入国家重点研发计划予以长期稳定支持。

近日，中国一拖集团有限公司传来好消息：公司研发的东方红丘陵山地双向驾驶轮式拖拉机成功下线，填补了国内丘陵山地专业型拖拉机产品空白。

目前，我国农机装备制造已基本涵盖各个门类，能生产4000多种农机产品，满足国内90%的市场需求。

“农机化快速发展为促进粮食丰收、农民增收保驾护航，我国农业生产已从主要依靠人力畜力转向主要依靠机械动力，进入机械化为主导的新阶段。”王甲云介绍，目前全国农机总量近2亿台套，北斗导航大马力拖拉机、乘坐式插秧机、植保无人机、自走式玉米联合收获机等新型农机广泛应用。

从“局部环节”到“全程全面”

智慧农机赋能农业，提升农产品附加值

贵州省清镇市卫城镇现代农业示范园，偌大的园区看不到几个工人。生产基地负责人李诗利掏出手机打开智慧管理平台演示，施肥、灌溉、调温、控湿，全部由电脑和各种传感器控制，各类果蔬的生长参数传送到云端，一键可实时监控土壤温湿度、光照强度等指标，自动控制温室湿帘风机、喷淋滴灌等设备。“智慧农机赋能，园区里的果蔬全都是绿色食品，高质量保供周边市民的‘菜篮子’。”李诗利说。

“农机不仅在大田里大显身手，在设施农业生产上也发挥着重要作用。”卫城镇镇长田萍说，近年来，市里推动把农机运用到果蔬种植上，利用互联网、大数据、物联网等新技术，大力发展智慧农业，实现绿色生产，“过去产什么就卖什么，现在要什么就产什么，农业质量、效益实现了双提升。”

“设施种植是保障‘菜篮子’供应的有效途径。”农业农村部规划设计研究院研究员丁小明说，10年来，全国设施农业机械化水平稳步增长，育苗嫁接、移栽收获等环节的技术装备短板加快补上，设施种植装备专用传感器、自动作业等关键技术装备加快发展。

“农业机械化有力带动农产品涨身价、增效益。”北京市农业农村局农业机械化管理处副处长崔皓说，市里将果蔬清洗、烘干、分级等成套设备纳入农机购置补贴范围，鼓励各类经营主体采用新的加工技术装备，带动农业增产增效。

在北京市密云区高岭镇石匣村，红薯丰收在望。石匣村党支部书记宋宝君介绍，村里利用农机购置补贴政策引进甘薯加工设备，每年可生产冰冻烤薯50万斤，“冰淇淋红薯”品牌越来越响，市场销售价达每斤20元，是鲜食甘薯的7倍。“机械设备助力，种产销‘一条龙’发展，村民人均年收入达4万元以上。”宋宝君说。

王甲云介绍，农民对农机的需求正由部分品种生产的局部需求，转变为种养加全链条的需求，我国农业机械化形成了向全程全面高质高效转型升级的良好态势，为保障粮食等重要农产品供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供坚实的支撑。

从“单打独斗”到“抱团种田”

政策给力、服务优质，好农机有了更大用武之地

广东省台山市都斛镇莘村地头，连片水稻在阳光下闪着绿油油的光。“晚稻生长正旺，我们已调配好植保无人机、飞防手和防治病虫害药物，马上开展统防统治。”台山优禾农业科技服务有限公司负责人黄昭沛从事社会化服务已经10年，目前公司有74台无人机。

“省水90%以上、省药30%，一亩地能节本好几十块钱。单机一天作业几百亩，一亩地能减少七八成人工成本。”尝到无人机植保的甜头后，村民李胜业跟着黄昭沛学会技术，成为一名飞防手，自购了4台无人机，加入飞防服务队伍中，“买一架7万元的无人机，能享受1.5万元补贴，政策惠农实打实！”

政策给力，农机社会化服务快速发展。去年台山市出台政策，对覆盖4个环节以上的水稻托管服务每亩最高补贴130元，引导种植户将水稻生产全程交给专业服务组织打理。借助政策东风，黄昭沛全力开展托管服务，为农民提供社会化服务，服务范围覆盖全市，今年上半年，公司共享受政府托管服务补贴近600万元。

“补贴政策落地见效，有力支持了农业机械化快速发展和绿色环保农机装备推广使用。”中国农业大学工学院教授杨敏丽说。党的十八大以来，中央财政农机购置与应用补贴累计投入1839亿元，扶持2100多万农民和农业生产经营组织，购置各类农机具近2700万台（套）。

农机助力，一家一户办不了、办起来不划算的难题有了解决方案，越来越多的农户乐享优质农机服务。今年，卫城镇犀牛村以“党支部领办+村集体入股”的方式，成立了黔耘农机专业合作社，开展了机收减损培训，合作社的服务深受乡亲们欢迎。“以前自己收玉米，很容易漏棵丢粮，现在合作社农机收割，那速度真叫快，粮食损失还少。”犀牛村玉米机收现场，村民蒙成华连声称赞。

“农机手技术过硬，服务优质，越来越多的乡亲愿意花钱买服务。”合作社负责人曾提军介绍，今年以来，合作社开展社会化服务面积1165亩，收益达45万元。

“从单打独斗到抱团种田，农机服务已成为农业生产社会化服务的主力军。”农业农村部农业机械化管理司科技推广处处长刘小伟说，全国农机服务组织达19.34万个，其中农机专业合作社7.6万个，去年累计完成机耕、机播、机收、机电提灌、机械植保等5项作业面积达到71.29亿亩次，同比增长1.7%，农机服务有力促进小农户与现代农业发展有机衔接，不断提升农业质量效益和竞争力。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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