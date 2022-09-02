原标题：2022智能经济高峰论坛即将举行 为实体经济赋能添翼

实体经济是一国经济的立身之本。数实深融大潮下，中国实体经济稳中求进，智能经济添薪续能，科技企业肩负重大使命。2022智能经济高峰论坛即将于9月6日在人民日报社举行。

回顾2021智能经济高峰论坛，400多位来自政府、企业、学界的嘉宾齐聚一堂，共商中国智能经济高质量发展良策。来自国家发展改革委、工信部、科技部、中国信息通信研究院等的多位专家解读宏观政策，探讨发展路径，助力智能经济高质量发展。贵阳、济南、丽江等地政府领导，中国交通建设集团、中国电力建设集团等国企负责人，南方电网、银联、邮储银行等企业技术主管，分享工业互联网、智慧城市、智慧能源、智慧金融等领域最新成果。

时隔一年，云智一体深耕重点行业，聚焦核心场景，擘画智能经济新蓝图：AI为福建省、山东省寿光市、苏州市常熟市、重庆两江新区、广州市白云区、昆明市官渡区等地插上产业智能化腾飞的翅膀。中小企业、区域发展、乡村振兴、双链、双碳等实体经济前沿方向，都有“云智一体”赋能的身影。

2022智能经济高峰论坛，将有哪些大咖莅临？如何为智能经济发展建言献策？又会有哪些前沿案例对外分享？“云智一体”将带来怎样的惊艳“上新”？

产业智能化盛会开幕在即，将为中国实体经济高质量发展贡献力量。敬请期待！

(责编：赵竹青、陈键)

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