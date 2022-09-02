原标题：“紫东太初”多模态大模型获世界人工智能大会最高奖

“卓越人工智能引领者”奖颁奖仪式上，中科院自动化所王金桥研究员（左三）领奖。 2022世界人工智能大会 供图

中国科学院自动化研究所(中科院自动化所)9月1日向媒体发布消息说，由该所和华为等联合开发的全球首个三模态大模型“紫东太初”，当天在上海开幕的2022世界人工智能大会上，获得大会最高奖项“卓越人工智能引领者”(SAIL，Superior AI Leader)奖。

“卓越人工智能引领者”奖旨在从全球范围发掘在人工智能领域中具有高度认可和美誉，并具有提升人类福祉意义的项目，引领行业风向标。“卓越人工智能引领者”奖自2018年设立以来，评选秉持“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”原则，今年是该奖的第五年评奖，国际知名高校、科研机构、企业以及元宇宙、智能芯片、人工智能(AI)大模型等热点领域踊跃申报，共有800余个项目参与角逐，“紫东太初”大模型最终凭借其技术创新性及产业影响力获得“卓越人工智能引领者”奖。

中科院自动化所介绍说，当前，人工智能领域多为独立演进单模态技术，学习效率低、模型通用性差。中科院自动化所、华为与武汉人工智能研究院基于全栈国产化软硬件平台“昇腾AI”共同打造的“紫东太初”项目，突破了当前人工智能技术局限，有效解决当前人工智能技术“一专一能”、小样本学习能力欠缺、跨模态语义鸿沟的痛点，通过跨模态多任务自监督学习实现图像、文本、语音三模态数据间的“统一表示”与“相互生成”，构建出大规模实体概念以及相互之间的关系图谱，理解和生成能力更接近人类，为打造多模态人工智能行业应用提供创新基础，从而向通用人工智能的迈出重要一步。

作为全球首个三模态大模型，“紫东太初”自发布以来，此前已在多个国际赛事和奖项中获得优胜。2021年底，由中科院自动化所牵头的中国国内首个多模态人工智能产业联盟一经成立，即吸引40多个成员单位积极参与。同时，“紫东太初”大模型已在医疗手术场景自主理解、多媒体信息检索、工业缺陷巡检、手语教考一体机、虚拟数字导游等丰富场景实现示范应用，展现出广阔的产业发展前景。

中科院自动化所所长徐波研究员表示，“紫东太初”大模型有望解决长尾问题，有力推动中国人工智能研发规则和产业应用模式发生重要变革，成为不同领域的人工智能共性平台技术，对中国实现人工智能领域可持续并跑乃至领跑具有重要意义。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)

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