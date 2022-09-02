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航天员出舱影像为啥背景一片漆黑

2022年09月02日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：航天员出舱影像为啥背景一片漆黑

　　9月1日，我国神舟十四号航天员陈冬、刘洋顺利走出舱门，这是中国航天员首次从空间站出舱主通道——问天实验舱气闸舱迈入太空。

　　然而细心的小伙伴们会发现，历次航天员出舱画面中，航天员身后的星空背景居然一片漆黑，浩瀚星空中的星星都去哪儿了？

　　星星光芒被摄像机“过滤”

　　国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光对科技日报记者表示，造成这种现象的，不是这些星星“离奇失踪”，而是摄像机曝光参数的“选择”结果，也就是说，拍摄者利用技术手段使照片或视频中的繁星“隐形”于深邃太空。

　　“在宇宙中，星星是较暗的主体。相反，太阳光照射下的空间站和航天员则会变得非常明亮。摄像机不能同一时间既‘看清’明亮的物体，又‘看清’特别暗的物体，该如何选择？显而易见，在出舱活动中，拍清楚航天员、空间站舱段以及地球的细节是首要任务，也就是以明亮的物体为标准设置相应的摄像机曝光参数。”杨宇光说。

　　具体来说，当摄像机锁定空间站和出舱活动的航天员，由于空间站和航天员十分明亮，摄像机就要控制进光量，减少曝光时间，才能拍摄到正常曝光的画面。这种对曝光和光圈的低值调校，不可避免地会“过滤”掉太空中星星发出的微弱光芒，所以呈现出来的画面就是漆黑的夜空，上面没有一颗星星。

　　如果想拍到相对暗淡的星星，摄像机要提高进光量，增加曝光时间。但是，这样会导致画面中的空间站和航天员出现“过曝”，变得白茫茫。“宇宙中的星星其实一直在那儿，只不过我们为了拍出理想的航天员出舱画面，通过摄像机调节的手段将星星人为地‘忽略’掉了。”杨宇光总结道。

　　在太空看星星有啥不一样

　　航天员出舱的画面“过滤”了星星，那么身处太空的航天员能否看见星星？和我们在地球上看到的星星是否一样？

　　中国科学院国家天文台研究员平劲松指出，太空中没有大气散射，太阳光沿直线传播，所以太空不会整个被照亮。在黑暗的太空中，航天员可以看到满天繁星。

　　“航天员刚踏出舱门时，如果看向地球，眼睛适应了明亮的事物，这时抬头望向漆黑的宇宙，可能一时会看不清楚星星。但是人眼的适应能力很强，眼睛适应黑暗之后，便能看见星星了。”杨宇光说。

　　2003年10月15日，航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船，开启了中国航天员的第一次太空凝视。据他回忆，在太空中看到的月亮和星星更加清晰和透亮，星星也不“眨眼睛”。

　　2008年9月27日，航天员翟志刚从神舟七号载人飞船出舱，中国人首次“漫步太空”。他面前的太空“一眼望不到底”，看到的星星“比地球上多得多”。

　　2021年12月9日，在中国空间站的“天宫课堂”上，航天员王亚平透露，航天员每天能看到16次日出，因为空间站每90分钟绕地球一圈。

　　“航天员在太空中看到的星星，和我们在地球上看到的确实不一样。”杨宇光说，地球上有大气、人造光源等因素的遮挡或干扰，使得星光更弱，还会“一闪一闪”，肉眼可见的星星数量也更少。太空中，由于没有大气阻隔或遮挡，航天员观赏到的星星有3个特点：闪烁少、更清晰明亮、数量更多。

　　平劲松也表示，太空是真空的，不存在大气湍流，所以星星不会“眨眼睛”，只有繁星点点，没有群星闪烁。也因此，不论是恒星、行星或月球的周围都不会出现晕或者晕环，星星也就更加透亮。

(责编：赵竹青、陈键)
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