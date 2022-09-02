9月2日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，主题是“推动原材料工业高质量发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月2日电 （记者申佳平）“今年以来，原材料工业呈‘V’形发展态势、低于工业总体水平运行，但产品价格已逐步回归合理区间。钢材、铜、铝、水泥、平板玻璃等大宗原材料价格均在达到去年历史最高点（铜价为历史次高）后有所回落。”9月2日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长冯猛介绍，8月第4周，螺纹钢、铜、铝、水泥、平板玻璃价格分别较去年最高点下降33%、17%、23%、28%、38%。

“原材料工业是国民经济和社会发展基础性产业，也是制造业最上游产业。”冯猛表示，工业和信息化部始终把稳生产、保供给摆在突出位置，积极落实促进工业稳增长一揽子政策，强化上下游产业链供应链协同，努力保持原材料工业稳健运行。

一是强化运行调度和监测预警。建立原材料工业“日周月季年”运行监测体系和19种大宗原材料供需“红黄蓝”预警机制，构建268家原材料“白名单”企业调度和服务体系，确定23家重点联系企业，加强风险研判和产品供需预警。研究制定重点行业保运转稳运行方案，指导企业减轻疫情冲击影响。

二是推动重点行业稳产保供。实施重点化肥企业最低生产计划，保障春耕、“三夏”等备肥生产任务。全力确保消杀产品、预灌封注射器等抗疫重点物资及关键原材料增产保供。建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。

三是发挥“三个协同”作用，加强产业链产需对接。加强行业协同，推进有色金属冶炼、硫磺企业与化肥企业，打造利益共同体。加强上下游协同，推进氖、氪、氙等稀有气体企业与电子特气企业开展战略合作，支持锂资源、锂盐、电池材料等企业与动力电池企业合作，推动钢铁企业和重点行业建立长协机制。加强区域协同，促进20个省份供销系统与化肥企业对接，解决区域性缺肥难题。围绕建设全国大市场，协调重点物资畅通。

冯猛指出，下一步，工业和信息化部将坚持稳中求进的工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，进一步强化运行监测预警和大宗原材料生产保障，为产业链供应链安全稳定提供支撑。

(责编：申佳平、高雷)

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