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国美零售发布半年报 降本增效推动战略聚焦

2022年09月02日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者车柯蒙）8月31日，国美零售公布了2022年半年报。上半年，国美零售实现收入121.1亿元；综合毛利率约为19.81%，比去年同期增长5.56%；经营现金流较去年同期改善，实现正向流入0.55亿元。从业绩来看，国美零售在经营层面进一步降本增效。业内分析认为，随着其“家·生活”战略逐步深入，国美零售或将在下半年呈现更多成果。

据了解，围绕“家·生活”战略，国美零售近年来搭建了“全零售生态共享平台”，构建了线上线下融合的数字化实体经济平台。在此基础上，国美零售全面推进网格化模式的“家生活、家服务”，并以娱乐化营销、低价、服务与科技为核心策略，将服务范围全面延伸到进家场景，致力满足家庭用户生活全方位的消费与服务需求。

在零售业总体承压的当下，家电零售行业增速也面临持续放缓的压力。国美零售高级副总裁方巍表示，国美通过关撤低效门店、拓展加盟门店，全面优化全国门店网络布局，为下半年成本减负轻装。在保持门店范围覆盖的基础上，门店精简370家，未来将计划关撤30%-35%低效自营店；对于非关联或亏损业务，公司将采取予以剥离、出售或停止发展的措施，逐步减少对费用较大业务的投入。

方巍同时介绍说，国美做深做透家用电器及消费电子产品零售，将形成五大盈利模式：展、销、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务。其中，展销分离模式精准地契合了消费者和家电品牌的需求和痛点，是国美战略逆袭的一个重要支点。

“国美将在保留700家优质高效自营店的同时，计划新增100家优越城市展馆，全面优化网格布局，提升现有坪效；凭借国美优质的管理模式和供应链输出，快速拓展网络，以网格化覆盖至全国一至六线城市，快速恢复原有市场优势。” 方巍认为，国美的基本面是长期向好的，随着国家相关政策逐步出台、大股东优质资产注入和战略聚焦，国美零售的亏损有望大幅减少，不利局面正在扭转。

(责编：王仁宏、高雷)
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