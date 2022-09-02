新华社北京9月2日电（记者严赋憬）农业服务贸易是向国（境）外提供或购买农业相关服务的贸易形式。农业农村部副部长马有祥2日说，应从加快制度开放、强化创新引领、优化发展格局、搭建交流平台这四方面推动农业服务贸易发展。

马有祥是在当日举行的首届国际农业服务贸易大会上作出上述表述的。

伴随新一轮科技革命和产业变革的兴起，数字技术广泛渗入农业生产、流通、消费各个方面，农业服务贸易的内涵不断丰富、外延不断拓展，已覆盖农业产前、产中、产后各环节。

马有祥表示，当前全球粮食安全面临复杂多样的安全挑战，促进农业全要素综合生产力提高、保障供应链畅通高效、实现全球发展议程零饥饿目标，不仅需要农业跨境投资和农产品贸易的稳定增长，而且需要大力发展农业领域的服务贸易。

他指出，应从四方面推动农业服务贸易发展：

一是加快制度开放，做大农业服务贸易蛋糕，推动形成公平、公正、合理的农业服务贸易规则，降低和消除服务贸易壁垒，为全球农业服务贸易发展提供良好的制度环境；

二是强化创新引领，提升农业服务贸易质量，不断促进农业服务多元要素集成整合，推动农业服务贸易产品创新、应用创新、科技创新、模式创新、组织创新，提供更优质量、更低成本、更加绿色的农业服务；

三是优化发展格局，共享农业服务贸易红利，带动更多国家和地区融入全球农业服务贸易发展，促进扩大多主体供给，逐步缩小南北鸿沟，完善利益联结机制，将农业服务贸易增值更多让利于小农；

四是搭建交流平台，加强农业服务贸易合作，加强农业服务领域交流，分享实践经验，强化基础研究，凝聚广泛共识。

据介绍，由农业农村部主办的首届国际农业服务贸易大会，是2022年服贸会系列论坛之一，以“农业服务贸易：经贸合作新模式 农业升级新路径”为主题，旨在搭建国际交流平台，深入探讨农业服务贸易的内涵与价值、机遇与挑战、趋势与合作等议题，凝聚发展共识，深化国际合作。

(责编：赵欣悦、白宇)

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