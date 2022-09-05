安筱丹

太空出舱六小时，创造多个“第一次”。近日，神舟十四号航天员乘组圆满完成首次出舱活动全部既定任务，持续引发网友讨论。从打开问天实验舱气闸舱出舱舱门的瞬间，到从太空看地球的画面，再到航天员与小机械臂协同工作的场景，重温一个个出舱细节，依然令人振奋。

天地一体，乘组一心。出舱活动取得圆满成功，既源于舱内外的密切配合，也离不开天地间的周密协同。为了克服新人新舱带来的新挑战，乘组任务分工明确，航天员密切协同；为了更好提供支持，出舱活动专业支持小组在出舱活动期间集中协同工作；为了更好支持航天员完成空间站设备安装、检修等出舱任务，安全绳研制团队通过大量试验验证，最终研制出长度更长且可伸缩的安全绳。正因为有乘组的共同担当，有地面人员的支持保障，有工程全线科研人员的辛勤付出，出舱任务画上了圆满句号。

一个人的努力是加法，一个团队的努力是乘法。从“神舟”问天，到“嫦娥”奔月，从“天问”落火，到“羲和”探日，我国航天事业的每一次成功和进步，都离不开航天团队协同配合形成的强大合力。立足本职岗位，激发协同智慧，凝聚团队力量——这也是本次出舱活动圆满成功带给我们的启示。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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