本报记者 王海林

戴上虚拟现实眼镜，在“蛟龙”号载人深海模拟体验器上“一键切换”至深海；按下启动键，调酒机器人就能为宾客迅速调出一杯鸡尾酒；拿起球杆，来一场增强现实互动光影台球比赛……2022年中国国际服务贸易交易会上，各种新科技、新应用让人目不暇接。

近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，持续推动服务贸易等传统行业发展变革。服贸会为数字技术创新与产业交流合作搭建重要平台，推动数字技术与实体经济深度融合，为全球服务贸易发展注入新的活力和动能。

催生更多新业态新模式

突出数字科技新元素是今年服贸会的一大亮点。服贸会的综合展和专题展中，各类数字科技新成果、新业态、新模式不断涌现。

让文旅“活”起来——在文旅服务专题展上，“文旅+科技”沉浸式文旅互动体验空间——《千机圆明》吸引大批观众。利用裸眼3D技术、前沿5G+8K设备，观众在观看影片《千机圆明》的同时，可以感受“万园之园”圆明园的盛景。

让医疗“慧”起来——2秒全肺扫描、10秒内完成胸部扫描，20秒内获得胸部影像智能分析……在服贸会综合展年度主题展区，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司展出了明星产品——深度天眼CT。这套装备配备人工智能自动定位系统、隔室操控功能，单个患者可节省30%扫查时间，并降低医患交叉感染风险。创新技术的跨界融合正在促进医疗等产业不断迭代升级。

让体育“智”起来——观众只需佩戴轻便的头显设备，就可领略4K级画质和时延低至20毫秒的元宇宙体验，作为足球守门员与元宇宙世界的足球前锋进行点球较量。这是高通公司与中国移动及中赫集团共同打造的“工体元宇宙”全新应用场景体验方案。虚拟现实、增强现实等沉浸式体验技术的不断升级，为体育产业的创新发展提供了重要助力。

激发服务贸易发展潜力

“这是斯里兰卡的红茶，我把产品靠近镜头给大家看一下。”在服贸会“一带一路”沿线各国特色文化产品“国际甄选”电商直播间，中国斯里兰卡经贸合作商会主席晋兰加正在镜头前跟网友互动。“直播传播速度快、受众面广、互动性强，这次尝试通过直播的方式销售，我们的货品很快就被抢购一空。”

数据显示，2021年，中国数字服务进出口总值达3597亿美元，同比增长超过22%；数字服务净出口规模达300亿美元，同比增长超过100%。上合组织副秘书长索海尔·汗表示，中国在电商发展方面有巨大潜力，跨境电商能够进一步提升市场的开放度、包容度，上合组织希望能够通过分享实践经验，加强成员国之间的合作，尤其是在电商和数字经济方面的合作。

今年的服贸会上，71个国家和国际组织以国家或总部的名义设展参会。与会各方见证了中国在服务贸易领域扩大对外开放的务实成就，也期待同中国共享数字服贸新机遇。

“数字化平台大大提高了生产力，降低了贸易成本，增强了竞争力。”世界贸易组织副总干事张向晨指出，在过去几年里，数字技术的发展推动了全球贸易的加速增长。伴随大数据分析、区块链、物联网、3D打印以及人工智能等技术发展，实体经济与数字经济进一步融合，激发出服务贸易的更多潜力。

共享更多数字服贸红利

今年是爱普生公司第二次参加服贸会，该公司展示的数智农业方案已经在中国海南等地应用。爱普生公司相关负责人深石明宏指出，中国的数字化、智能化水平已走在世界前列，“中国广阔的市场为不少企业提供了更多样化、更能引领时代的创新机会。”

在今年的服贸会上，高通公司展示了5G、人工智能等前沿科技及其在制造业等领域的应用服务。高通公司全球副总裁侯明娟表示，期待充分利用服贸会平台，与更多行业机构及合作伙伴探讨数字互联领域的未来合作，共享中国及世界市场的全新发展机遇。

作为一家建筑科技公司，威卢克斯集团致力于通过智慧物联网技术，实现建筑的自我感知与调节。该集团副总裁派屈克·麦肯锡表示，中国在数字服务贸易领域实现了巨大发展，服务业和服务贸易发展前景广阔。今年的服贸会如期举办，为世界各国搭建了共享更多数字服务贸易红利的平台。

经合组织副秘书长努德森表示，服务贸易的自由化、便利化有力促进了全球服务贸易的强劲增长，为全球经济复苏特别是服务经济的复苏作出了重要贡献。希望各国抓住机遇，继续扩大开放，促进服务贸易发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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