本报记者 刘 歌

9月3日至5日，2022年中国国际服务贸易交易会迎来公众开放日，来自世界各地的产品、丰富多彩的活动吸引了众多参观者。

“微笑国度、海岛旅游、美味咖喱蟹、泰丝服饰……如果你对泰国的了解还只是这些关键词，那么你需要补课了。”在服贸会国家会议中心会场，泰国驻上海总领事馆商务领事庄艳兰说，泰国的数字服务产业发展迅速，希望通过服贸会，让大家对泰国的数字产业有更多了解。

在泰国展区里，随处可见二维码，扫一扫，就能看到泰国食品在中国电商平台旗舰店的小程序、泰国商务部认证的“泰精选”食品等。“服贸会增进了各国的交流合作，为全球服务贸易发展注入新动力。”庄艳兰说。

走进日本展区，工作人员正在热情地向参观者作介绍，樱花酒、水果盒、化妆品等精美产品琳琅满目。据介绍，日本展区有6家跨境电商平台参展，带来许多特色产品。

在国家会议中心会场二层，多场论坛和研讨会相继举行，主题涵盖数字贸易、前沿科技、人工智能、智慧养老、国际消费全球趋势、绿色循环经济合作等。

根据《“健康中国2030”规划纲要》，到2030年，“健康中国”健康服务业总规模有望达到16万亿元。即将举办的中芬生命健康跨境合作论坛，吸引不少业内人士的关注。国际健康与环境产业联合会执行秘书长黄玉敏说，芬兰拥有成熟智慧养老解决方案与经营管理模式，同时在康复、精神健康、诊断、生物制药、生物材料和工业酶等领域具有很强实力，与中国有很大合作空间。

作为中国对外开放三大展会之一，服贸会如今已是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会。据统计，本届服贸会整体国际化率达到20.8%，比上一届提升近3个百分点，覆盖27个服务贸易前30强的国家和地区。

“服贸会为全球服务贸易发展作出了积极贡献。”厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚说，截至目前，已有100多家中国企业进入厄瓜多尔市场。厄瓜多尔希望与中国在农业、电信、能源、电力、物流、绿色产业等领域加强合作。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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