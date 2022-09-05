人民网北京9月5日电 （记者李栋）眼下，我国秋粮正陆续进入成熟期。今年，农业农村部遴选发布了128个粮油生产主导品种，各地通过持续推广优良品种，夯实了粮食稳产增产基础。

种子是农业的“芯片”，良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。在吉林省通化市郊区的稻田里，水稻长势甚是喜人。“从9月末就要开始陆续收割了，今年的产量又能上一个台阶。”62岁种粮大户毕金明信心满满。

毕金明的信心源自近年来我国加大扶持优质稻米生产，扩大优质稻米品种、品牌的社会影响力，向优质化、品牌化、产业化方向发展。

吉林省宏科稻业科研中心主任高玉森表示，现在繁育出的宏科水稻系列18个品种，全部为水稻优质米品种，达到国内领先水平。“部分品种连续多年被推介为当地水稻主推品种，并在辽宁、黑龙江、内蒙古等地推广种植，种植面积超过200万亩，产生了显著的经济效益和社会效益。”

“当前水稻种植的品种主要特点是产量高，特别突出以中早熟、中熟品种为主，水稻品种出米率高、效益好，农民种它能挣到钱。”高玉森介绍，在白城地区种植量最大的“宏科181”，面积可达到70%左右，还有“宏科57”，比一般的品种都能高出2000斤上下。

“繁种是粮食增产丰收的重要基础之一。”在高玉森看来，未来社会对粮食的需求会越来越大，育种繁种将不断追求粮食作物的产量和品质。“现在还有很多品种正在选育中，推广以后能为水稻增产、增效方面带来更大效益。”

农业农村部科技教育司技术推广处二级调研员何晓丹表示，今年农业农村部重点遴选发布了一批高产优质抗病抗倒伏、区域适应性强的主导品种，通过优良品种和先进技术的推广应用，为确保粮食稳产丰收提供了有力支撑。

数据显示，今年，中央投入超过22亿元，加快提升216个制种大县和区域性良种繁育基地现代化水平，保障全国70%以上的农作物用种需要。目前，我国的农作物良种覆盖率已超过96%，良种对单产的贡献率超过47%。

(责编：杨曦、吕骞)

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